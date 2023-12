López Miras sigue devolviendo dinero

Hemos relatado en este mismo espacio en diversas ocasiones la ineficacia en la gestión administrativa de los numerosos fondos que recibe la CARM procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o del propio Gobierno central, destacando diversos ejemplos como las ayudas a la adquisición del coche eléctrico, el Bono Alquiler Joven, el Plan de Choque para aligerar las listas de espera del Sistema de Atención a la Dependencia o las ayudas del Plan de Rehabilitación Energética de Edificios.

En relación con este último caso hay que recordar que hablamos de 8,55 M adjudicados a la Región de Murcia, de los que el propio Gobierno regional decidió destinar 3M a inversiones directas en edificios de la propia Administración regional, 5.242.200 € a subvenciones a ayuntamientos, universidades, empresas privadas y entidades sin fines de lucro y 307.800 € a gastos indirectos de gestión del programa.

Hace unas semanas explicábamos en esta misma columna cómo el Gobierno regional, después de publicar tarde la convocatoria, cuando solo quedaba un mes (julio) para la conclusión del periodo de solicitudes establecido en el RD estatal, había tenido que devolver 3,5 M porque no hubo solicitudes de los propios organismos de la CARM, después de haberse reservado tres millones, y porque las subvenciones solicitadas ascendían a 4.754.932 €, por lo que restaban 487.267 € a devolver, en total casi 3,5M.

Pues bien, resulta ahora que, una vez resueltas las solicitudes, las subvenciones concedidas ascienden a 1.456.303 €, según respuesta de la Consejería a una pregunta parlamentaria sobre este particular, un 27,7% del total destinado a subvenciones y solo un 17% del total de dinero del programa concedido a la Región (8,55M). Así que el dinero que finalmente tendrá que devolverse al Estado no serán los 3,5 millones ya devueltos, sino 3,3 millones más de subvenciones no concedidas. En definitiva, 6,8 millones en ayudas a fondo perdido destinados a rehabilitación energética no utilizados y devueltos.

No obstante, la historia no termina aquí, como bien sabrás, Fernando, aunque puedes imaginarte el final. Los presupuestos iniciales previstos se repartían en tres anualidades (2022-24), ahora reajustadas en dos (2023-24) que, a fecha de hoy (octubre), no se han ejecutado. Así que queda lo de siempre, pagar las pocas ayudas concedidas: dos a Corporaciones Locales, Alcantarilla y Bullas, que suman 91.058 € de 1,5M disponibles, una al Colegio Oficial de Arquitectos y el resto, casi la totalidad, a las Universidades Públicas (1.063.806 €). Añádeselo al Plan de Financiación Plurianual.