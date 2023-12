Queda contigo

No esperes al 8 de marzo, ni que el calendario gire un año para regresar al 25 de noviembre, y concierta una cita urgente con quien está detrás de tu mirada.

Mañana no prepares el desayuno, no pongas la lavadora antes de irte a trabajar, no te enfades contigo cuando por la tarde tu hijo te pida que le planches una camisa urgente y le digas que no, que has quedado contigo.

Llama a tu hermana o a una amiga si no tienes fuerza para quedar a solas contigo. No puedes volver ver amanecer otro día sin libertad, no permitas que nadie te diga como vestir, con quién salir, que ni Dios te controle el móvil y mucho menos tu vida, o simplemente llama al 016.

Cada día que alguna mujer muere a manos de su pareja o expareja, nos están amputando un trozo del alma, y pienso ya no en las que seguirán aumentando una lista negra, sino en las que forman parte de las listas llenas de moratones, insultos, desprecios, humillaciones, patadas y puñetazos, esas mujeres que el miedo les atenaza, les inmoviliza y hasta normalizan que les ha tocado cruz.

Recibo una foto de mi amiga Teresa Salinas, de esas que se cruzan por tu camino: «No hagas trato con el maltrato» y esa inquietud constante que tiene con la igualdad y su lucha permanente contra la violencia de género, es el pulmón de este escrito.

Aunque sea una sola mujer, ojalá este artículo sirva para que quede mañana con ella, se mire al espejo y se abra de par en par ante esa mujer que está detrás de su mirada, que se abrace, se bese o se quiera.

La mejor manera de luchar contra una violencia que sigue creciendo, de gritar a aquellos que quieren diluir una asquerosa realidad, en una violencia general, los que quieren esconder bajo las alfombras nuestras miserias y socializar una violencia que sigue matando mujeres, sea, quizás, empezar a sembrar citas a diario con ellas mismas, para que la sociedad sea consciente de que la mejor manera de erradicar este cáncer, sea algo más que un minuto de silencio o poner banderas a media asta.

Si mañana alguien te dice que ha decidido quedar con ella, sonríe, alguien ha tomado la decisión de emprender un viaje de ida sin retorno.