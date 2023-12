Me decía el otro día un buen amigo, que él a este puente lo llamaba el de la «Inmaculada Constitución». Pensé inmediatamente, que lo más probable, es que el próximo año, seguirá siendo puente, -aunque menos, porque es de viernes a domingo-, pero lo que no seguirá siendo seguro, es inmaculada la Constitución. Me explico: si se aprueba la ley de amnistía, si Europa considera que está en peligro el Estado de Derecho en España, y si se sigue gobernando este país a más de mil killómetros de distancia, y al dictado de unos presuntos delincuentes y prófugos de la justicia, cuyos gastos de desplazamientos a reuniones ocultadas, los pagamos todos los españoles, la Constitución dejará de ser inmaculada. Su violación va a ser patente, en sus principios de igualdad (se amnistía a unos muchos, porque les interesan a unos cuantos, con la finalidad de gobernar), el de seguridad jurídica (para qué celebrar juicios, si después se les absuelve por quien no tiene esa función. De hecho, un juzgado de Girona ha suspendido el juicio por el bloqueo de las vías del AVE, para no trabajar en balde), y el Estado de Derecho (enjuiciamiento de los jueces por el parlamento).

Creí, iluso de mí, que con todo lo que hemos pagado a Bárbara por su relación con Juan Carlos, nos había bastado, pero no. Ahora pagamos, -además de a unos intérpretes de lenguaje en el Congreso de los Diputados, para que un español entienda lo que allí se dice-, a alguien, para que se reúna con un prófugo, en un país que no es España, y con un mediador, interlocutor, relator, verificador o como quieran llamarlo, el salvadoreño Francisco Galindo Vélez para hablar con Puigdemont y el gobierno español. Y otro distinto, para hablar con ERC, para que nos tutelen, como si fuéramos una nación tercermundista o se tratase de bandas terroristas o de guerrilleros. Si eso no es cargarse el Estado de Derecho, que venga Rufián y nos lo explique. Ni los separatistas más optimistas, y desde luego el huido Puigdemont, podría imaginar que las cosas le podrían ir tan bien. Un Gobierno rendido a sus encantos, deseos y órdenes. Él decide dónde se hacen las reuniones, quién es el mediador, qué leyes hay que derogar ,y a quién hay que amnistiar. Y con un poco de suerte aparecerá en Barcelona a lomos de un ‘mercedes’ (ya no en el maletero) haciendo una entrada triunfal. ¿Es lógico, que a un reclamado por la justicia se le vaya a ver, a reír sus gracias, y a aceptar sus condiciones? ¿Lo es que, esas reuniones se hagan fuera de España, con total secretismo? ¿Lo es que, España necesite un intermediario para entenderse, con los que incumplen las leyes? ¿Lo es que, no siendo separatista catalán o vasco, estés de acuerdo con Sánchez? ¿Lo es que, el perdón deje sin juicio a 700 encausados por la intentona separatista? ¿Lo es que, los futuros amnistiados digan que repetirán sus acciones separatistas, y aún así se siga hablando con ellos? ¿Lo es que, un ministro sea a la vez de política y de justica? ¿Lo es que, el fiscal general del Estado no defienda a los fiscales que acusaron en el procés? ¿Lo es que, tengamos que pagar todos los españoles, las deudas de unos cuantos que no quieren ser españoles? ¿Es normal, que Irene Montero eche la culpa de su liquidación política a Sánchez, en lugar de reconocer que la culpa fue de una mujer, Yolanda, y por supuesto propia, por la nefasta ley de solo sí es sí? Mi respuesta a todo eso es no, como la de mayoría de los españoles, sean del partido que sean, pues la lógica y el sentido común no tiene colores ni ideologías. Por tanto, no tiene ningún sentido todo lo que está pasando en España, salvo el deseo de unos de gobernar, y el de otros de librarse de la cárcel. Mal puede acabar esta historia con esas premisas. ¿Qué va a pasar si Europa dice que se está atacando a la independencia judicial, y por ende se está poniendo en peligro el Estado de Derecho? ¿Qué pasará si el Tribunal Constitucional tira para atrás la ley de amnistía hecha ‘ad hoc’ para Puigdemont y cía? ¿Se convocarán elecciones anticipadas? ¿El falso progresismo se retirará, y dará paso a los verdaderos progresistas? Pase lo que pase, quiero dar mi apoyo a la constitución. Tus días están contados para dejar de ser inmaculada. Yo, seguiré queriéndote igual, y defendiéndote, por convicción y por obligación.