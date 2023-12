Educa, que algo queda

EEl buen tiempo da ocasión de observar en acción a muchas familias con niños. Esto es, ver cómo se comportan y relacionan los niños no solo con sus padres o adultos acompañantes, sino en general con quienes los rodean. Da igual que sea en la plaza del pueblo, que en la piscina del apartamento, en la playa, en el parque o en el comedor de un hotel de 4 estrellas. Y, dejando a un lado la situación equivalente en las las élites económicas, que ese ambiente no lo frecuento, lo que una observa es demasiado parecido en muchos, demasiados casos.

Niños de 2, de 5, de 8 o 9 años que sistemáticamente hacen caso omiso (cuando no desobedecen retadores) las indicaciones o los mandatos de sus padres o abuelos (y tocan la mercancía en el mercado, se levantan de la mesa, corretean por el restaurante, no saludan cuando se les pide, exigen la compra de una chuche…). Niños de todas las edades que insultan y gritan a sus padres o abuelos, sin ninguna reacción por parte de estos, como si fuera lo más natural del mundo; a veces, incluso sonríen a los adultos de alrededor como diciendo «fíjate, qué gracioso el nene, sé que me comprendes». Niños que se niegan a escuchar cuando se les intenta explicar por qué deben o no deben o es necesario hacer o no hacer algo. Es decir, se ve por doquier a adultos de toda extracción social haciendo dejación de su deber de educar. Parece que se hayan rendido aun antes de ser vencidos.

Cuando uno insulta a otra persona en su cara y no hay ninguna reacción por parte del insultado, automáticamente se le pierde el respeto. Ya lo descubrirán las ciencias, pero algo cuaja en el cerebro si al insulto no sigue inmediatamente, pavlovianamente, una reacción de rechazo. El insulto es intolerable, hiere la dignidad de su receptor y si este no se defiende, el emisor se fortalece, se empodera. O sea, que se repite a menudo que quien merece más respeto (porque cuida de ti) resulta humillado y quien necesita ser educado sale reforzado en su ignorancia y maldad.

Toda educación tiene que basarse en el respeto a los demás, es el primer principio de la convivencia. Sin esa clave, la bóveda se viene abajo, seguro, antes o después. El amor no basta, no se puede educar sin autoridad («autoridad», no «poder»; «auctoritas», no «potestas»). Y ¿se puede conservar la autoridad si no se es respetado? Pues no, porque la autoridad que es útil y necesaria para poder educar es el «prestigio y crédito» que se concede a alguien por «su calidad y competencia» y por tanto si no se tiene tal prestigio, entonces sencillamente no hay autoridad. Ahora bien, la autoridad en una sociedad democrática a menudo es necesario ganarla. Sí, sí, también ante los hijos o nietos. Si los padres tienen el deber de educar a sus hijos y se dejan insultar por ellos cuando son pequeños, ¿qué esperan que ocurra en esas criaturas cuando crezcan?

Si acostumbramos a los niños a estar siempre acompañados, a salirse con la suya, a carecer de figuras que imitar (si desprecio a mis padres desde que no levanto un palmo del suelo, no querré ser como ellos, ni ahora ni nunca); si no les hacemos entender que el mundo no va a obedecer a sus deseos, que hay que interactuar respetuosamente con otras personas que habitan el mismo espacio; si no les enseñamos a esperar (su turno, por ejemplo), a aceptar la frustración (se ha terminado el helado de fresa, un aprendizaje tan necesario), a entender y reconocer sus errores y a disculparse por ellos, a tener en cuenta a los demás (no se insulta, no se grita, no se corretea por el comedor), a esforzarse para conseguir metas, ¡¡incluso a sonreír y a saludar!!... Si se crían así, entonces, ¿cómo los estamos preparando para ser adultos? ¿Qué confianza en sí mismos y qué autoestima van a poder tener cuando empiece la vida a atizarles por todas partes, cuando empiecen a recibir rechazos y sanciones por conductas que en su entorno familiar eran consentidas? Quien desde su más tierna infancia ha obtenido cuanto deseaba y, en caso contrario, ha desatado un ataque de ira no está preparado para convivir. Y el resto de la sociedad no tiene por qué sufrir lo que su familia soporta con más o menos resignación.

Si has permitido que tu hijo te insulte impunemente o que se salga con la suya habitualmente ¿qué esperas que haga cuando le prohíbas llevarse el móvil a la cama? Y si «duerme» con el móvil ¿cómo esperas que esté despierto y atento en clase por la mañana? Y si en clase está zombi ¿de verdad crees que unas clases particulares van a poder suplir el déficit?

Hay que rendirse a la evidencia de que ya no está generalizado enseñar a los niños a lavarse las manos antes de comer, a esperar que todos estén sentados para empezar a comer, a sujetar los cubiertos, a masticar con la boca cerrada... Menudo futuro se avecina. Porque sabido es que se empieza asesinando de cualquier manera y se termina sorbiendo la sopa (Thomas De Quincey «dixit»).