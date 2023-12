Unos Presupuestos sin credibilidad para conseguir titulares

Los Presupuestos de la Región de Murcia para 2024 se encuentran en plena tramitación en la Asamblea Regional. En apenas tres días, todos los consejeros y consejeras pasan por el parlamento autonómico para explicar su hoja de ruta en sus respectivas áreas para el próximo año. Es evidente que el Gobierno de López Miras ha condensado al máximo estas intervenciones para que este proceso dure lo mínimo y dificultar la labor de control de la oposición, con el fin de que llegue la menor información posible a la ciudadanía. Sin duda, estamos ante uno de los gobiernos autonómicos más opacos de España. Diez consejerías en tres días, se dice pronto.

Todos los años se repite la misma historia. Sabemos que todo se quedará en papel mojado. El Partido Popular no tiene ninguna credibilidad en materia presupuestaria. Sus previsiones no se cumplen y nunca ejecutan lo que presupuestan. No lo dice el PSOE, lo dicen los precedentes. Los pronósticos que contemplan el PP y sus socios de Vox para hacer las cuentas regionales son falsos. En noviembre del pasado año dijeron que el déficit para 2023 sería del 0,3% y el año va a acabar con un déficit del 2,2%, según Fedea. Ahora, de nuevo, se basan en una previsión del déficit del 0,3% para 2024, cuando ya les ha advertido la Airef que no será inferior al 1,4% del PIB. Año tras año, somos una de las comunidades con más déficit y en la que más crece la deuda por la mala gestión y el despilfarro del Gobierno regional.

La tramitación de los presupuestos regionales es el pretexto que usa el Partido Popular desde hace cerca de tres décadas para echarse la foto y conseguir titulares rimbombantes. Como es costumbre, los ciudadanos y las ciudadanas sufrirán un mes de portadas y cabeceras de informativos con promesas del PP y, ahora también, la ultraderecha, pero todos sabemos que no las cumplirán. El Gobierno regional solo ejecutó el 44,5% del capítulo de inversiones del presupuesto de 2022 y, a 30 de octubre, solo ha ejecutado el 23,5% de las inversiones previstas en el presupuesto de 2023.

Lamentablemente, volveremos a escuchar las mismas promesas de todos los años, compromisos que nunca se convierten en una realidad. Los datos dejan al descubierto sus engaños y mentiras. Estoy completamente seguro de que a muchas de las personas que estáis leyendo este artículo, os viene a la cabeza un centro de salud, un centro educativo o una carretera que el Partido Popular lleva prometiendo en vuestro municipio legislatura tras legislatura y que nunca ve la luz.

La gran novedad de este año es que López Miras ha metido a Vox en el Gobierno regional y sus consecuencias son evidentes. El presidente de la Región ha firmado un pacto de sangre con la ultraderecha, que tapa y mantiene los mismos engaños y la desastrosa gestión de siempre del PP y, a cambio, el Partido Popular asume las políticas y ocurrencias de Antelo y Abascal. Lo podemos ver estos días en el recorte de las aportaciones a los sindicatos, el empleo del término «violencia dentro del hogar» para invisibilizar la violencia de género, los ataques a la Ley del Mar Menor o la partida que ha destinado el Ejecutivo regional para, según ellos, defender «la unidad de la nación» en la Región. Es una auténtica falta de respeto a la ciudadanía que malgasten el dinero público en propaganda para intentar engañar a la gente y confrontar, en lugar de utilizarlo para resolver los problemas reales de los ciudadanos y ciudadanas.

Lo que no cuenta López Miras es que la Región de Murcia tiene un presupuesto récord en 2024 gracias al aumento de los recursos que envía el Gobierno de Pedro Sánchez. Los ingresos de la Comunidad Autónoma suben porque aumentan los ingresos que van a llegar del Sistema de Financiación Autonómica. De hecho, la Región es la segunda comunidad en la que más han crecido dichos ingresos desde 2022. Por el contrario, los ingresos propios de la Comunidad Autónoma bajan por la irresponsabilidad fiscal del PP. El Gobierno de Pedro Sánchez es el que más recursos ha enviado a nuestra tierra. Es una auténtica pena que el Partido Popular no esté aprovechando esta oportunidad para efectuar las mejoras que necesitan los servicios públicos y las infraestructuras de nuestra comunidad.

28 años de gobiernos del PP han situado a la Región de Murcia a la cola del progreso en nuestro país. Somos una de las comunidades con más precariedad y desigualdad, tenemos los salarios y las pensiones más bajas, lideramos el fracaso escolar y las listas de espera en sanidad o dependencia son insoportables. Lamentablemente, estos presupuestos regionales no resuelven los problemas de la Región ni abordan la necesaria transformación de nuestro modelo productivo para ofrecer mejores oportunidades y calidad de vida a las personas que viven en nuestra Región.