Quédese, pero...

Feijóo empieza a ser un hombre a una sobreactuada oposición pegado, a una oposición superlativa, hiperbólica -«el Gobierno más radical de los 45 años de democracia», tempestea-, y no exenta de algún destello de ordinariez. Ya saben, lo de la ‘fruta’. Una oposición para la que ha elegido como portavoz en el Congreso a Miguel Tellado, hombre de su máxima confianza cuya falta de experiencia parlamentaria y bravuconería despiertan recelos incluso en ciertos sectores del PP. Tellado es aquel que acusó no hace mucho a Óscar Puente del acoso que sufrió en un tren o instigó a Sánchez a huir en el maletero de un coche. Hilarante o patético. Que cada cual elija el adjetivo que le convenga. Sobreactuada resultó también la reacción del jefe de la oposición en el acto de inicio de la legislatura al calificar el discurso de la presidenta de la Cámara (no hay manera de que se despegue del superlativo) como «el peor discurso de un presidente del Congreso». Cuando de lo que se oyó hablar a Armengol fue de leyes que han ayudado a mejorar algo nuestra vida: sanidad, pensiones, dependencia, matrimonio homosexual, ingreso mínimo vital, cambio climático, aborto, igualdad, eutanasia… No emularé yo a Tellado pidiéndole a Feijóo que se vaya a ninguna parte, solo le pediría que se ‘des-superlativizara’ un poco.