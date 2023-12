Que se ponga el enemigo

Escucha. Tenemos un submarino y al bombardero Carlos Alcaraz, diestro en golpes.

Y también acabamos de presupuestar en la Región de Murcia 100.000 euros para salvar España. No sé cuántas balas podremos comprar, pero ya si eso os las repartís.

Si por mí fuera, qué mínimo que un euro por murciano dado de lo que se trata. Total, uno más o menos en una comunidad que supera los 12.000 millones de euros de deuda es el chocolate del loro. Somos pobres, pero aguerridos.

Bien es verdad que con lo asignado, la flota cartagenera en 1936 hubiera sido aún más inexpugnable a la hora de defender también España, pero no nos perdamos en batallitas con las que hasta nos podamos equivocar de enemigo. ¿Te imaginas?

Y lo siento por ti, pero no encuentro en la Región de Murcia más amenaza que la indisoluble unidad de nuestra patria.

El machismo, de ninguna manera. Estamos a la cabeza en violencia de género y por eso hemos creado otra bolsita de 100.000 euros para atender todo tipo de agresiones, pues es bien sabido que los y las más vulnerables a veces se revuelven.

Y no me diga que la educación pública está en peligro. No lo dirá por los ratios, la escasez de inversiones o la falta de valores. Qué mayor enseñanza que defender nuestra bandera.

Y si se ha de morir, dadas las largas listas de espera, no hay mayor honor que caer por la nación.

Y esa ralea que tan solo sobrevive por falta de cuidados o estar a la cola en salarios y pensiones también podrá tener un final feliz en el frente.

Es de estúpidos pensar que es la desigualdad social la que crea brechas, por eso hemos metido un tajo a los que representan el diálogo.

No obstante, si te parece paramos este disparate unos días que llega un puentazo y en eso somos todo españoles y muy españoles. Olé.