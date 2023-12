Hoy, he decidido adentrarme en el mundo del patinete. Pero no me refiero al que se usaba en mi época de pantalones cortos (casi hasta los 10 años) que simplemente era una plataforma, más o menos ancha, sobre la que se subía una pierna, mientras la otra le daba impulso desde el suelo. Por supuesto que no más de cinco kilómetros por hora y no más de quince minutos, podía avanzar y durar, respectivamente, su uso, y siempre en parques, jardines o tránsitos peatonales. Me estoy refiriendo, al que cada vez está teniendo más éxito entre los peatones que han decidido dejar de serlo, para motorizarse, a bajo precio y con pocos requisitos administrativos. Lástima que ya no me coja a tiempo, o con valor suficiente para ello. Sería desde luego la solución para ir por las calles de Murcia, y no tardar en coche desde la plaza circular hasta el puente viejo más que si fueras a la pata coja. Un carril solo para vehículos a motor, otro para los autobuses y taxis, y otro para bicis y patinetes. Conclusión, el carril de los coches está siempre como la salida de Madrid en un puente, mientras que el de los patinetes y bicis casi vacío. Si encima quieres girar a la derecha para ir a uno de los dos aparcamientos públicos en la avenida de la Libertad, reza a San Cristóbal para no tener un accidente cruzando dos carriles. Por eso, si quieren ustedes atravesar el centro de Murcia, mejor circulen en taxi, bus, patinete, bici, o a la pata coja. Nunca en coche, pues desde la 7 de la mañana está ya atascado. Y aún no ha llegado la Navidad.

Por eso, con razón el uso de estos artificios, aumentan como si fueran la levadura de un bizcocho, en nuestras ciudades. Son ágiles, rápidos, y van prácticamente solos por sus vías, y encima ni tienes que sacarte el carné de conducir patinetes, ni que pagar un seguro. Lo malo es que, si te atropella uno de ellos, dada la velocidad que pueden coger, el hospital no te lo quita nadie. Lo permitido es circular a menos de 25 kilómetros por hora, pero si está trucado, y es frecuente, supera con creces esa velocidad. Y como no hay seguro obligatorio, y si el conductor/a/e, es un insolvente, también frecuente, no vas a cobrar ni un euro de indemnización. Por eso, algunas ciudades como Madrid, están preocupados por la proliferación de accidentes causados por estos vehículos de movilidad personal (VMP), desde que uno de ellos se prendió fuego, en un vagón del metro, quizás porque iba trucado. El Consorcio Regional de Madrid, ha propuesto la prohibición de su uso en cualquier transporte público, desde el pasado 4 de noviembre. París, ha llegado más lejos, quiere prohibir el alquiler de estos vehículos. En España, aunque la normativa jurídica es escasa, existen infracciones penales y administrativas que dan respuesta a los accidentes ocasionado por un patinete. Si circulaba a una velocidad superior a 25 kilómetros por hora, puede constituir un delito contra la seguridad vial del artículo 384 Código Penal, que castiga la acción de conducir un vehículo de motor o un ciclomotor, sin permiso de conducir (por pérdida de vigencia, por haber perdido todos los puntos, por no haberlo obtenido nunca, o por haber sido privado de él por decisión judicial). Incluso, y eso solo sería una infracción administrativa, si se circula por aceras o sitios peatonales, o con auriculares, o hablando con el móvil, o más de una persona subidos en el mismo. El futuro de los patinetes es esperanzador en ciudades como Murcia, por las ventajas que proporciona, salvo para la persona atropellada, claro. No creo que sea una moda pasajera, a no ser que empiece a exigirse una serie de requisitos, como examinarse para poder conducirlos, tener una edad mínima para su uso, establecer un seguro obligatorio, y más dureza con aquel que lo ha trucado para aumentar su velocidad, va por las aceras, o circula oyendo música, o hablando por el móvil. Entonces, aunque lleve casco, todo lo demás lo incumple. Así, que más vale que nos vayamos acostumbrando a mirar los carriles verdes antes de pisarlos, porque puede venir a toda pastilla uno de estos VMP y llevarnos directamente a una escayola, sino a una prótesis de cadera. De todas formas, si quiere usted llegar a tiempo a una cita, y tiene que atravesar la avenida de la Constitución y la Gran Vía de Murcia, cómprese un patinete. Y si no se atreve, haga como yo, en autobús, taxi o andando, pues en coche llegará seguro muy tarde.