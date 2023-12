No hace tanto me llamó Juan José Avellán -amigo, escritor e invidente (perdió la vista en un grave accidente)- para decirme que ‘lo’ había recibido. Lo que había recibido era un libro. Para ser precisos, un audiolibro, o mejor aún, un ‘libro hablado’. Se lo había enviado a petición suya la ONCE, de la que fue funcionario jefe administrativo. «Han tardado un año en realizar la grabación, pero aquí está», me dijo en el salón de su casa mientras a tientas manejaba con destreza un aparato electrónico que reproducía fielmente en voz alta lo escrito. El libro era mi novela histórica Maryam de Siyasa que él solicitó expresamente que le grabara el servicio especializado de la ONCE encargado de adaptar en Braille, relieve y audio digital, obras literarias y libros de todo tipo. Iba saltando con entusiasmo de capítulo en capítulo, avanzando, retrocediendo, como si estuviera hojeando el libro. «Este servicio», me dijo, «es una maravilla. Disponemos de miles de libros hablados y no te imaginas cuánto me entretienen y me siguen enseñando». A sus 92 años, Juan José escribía algo menos que antes pero seguía ‘leyendo’ vorazmente, manteniendo intacta una vocación literaria que junto a su familia y amigos continuaba iluminando sus días. Entre otros libros había escrito Cosas de Juan José. El pasado lunes se nos fue. Nos deja sus ‘cosas’ y un gratísimo recuerdo.