Son vidas, son mujeres

La violencia machista existe y nos mata. Cada primer martes del mes, este eslogan acompaña la concentración organizada por la Asamblea Feminista de la Región de Murcia en la Plaza Cardenal Belluga, en Murcia. Allí nos acompañamos, por todas las víctimas de la violencia machista.

En cada una de estas concentraciones recordamos a todas las mujeres asesinadas, a quienes se les ha arrebatado la vida. 52 mujeres en lo que va de año, 1.237 mujeres desde que se empezaron a contabilizar los casos en 2003.

Escalofrío es lo que siento cuando se nombra a cada una de ellas, a sus historias. Dolor, al ser conscientes de cómo la violencia machista se cobra vidas cada día en el mundo. Los datos, entonces, dejan de ser eso. Se convierten en vidas, en rostros. En ellos observas a las mujeres de tu entorno, a tus familiares, a tus amigas. Observas rostros que no conocías pero que para ti son como una de las tuyas. No importa de dónde sean, porque cuando tocan a una, te están tocando también a ti.

Esta es la realidad que nos envuelve. La realidad de esa violencia machista que nos ataca, nos mata, por el hecho de ser mujeres. Que deviene del machismo estructural y sistemático, ese que es fuerte y arraigado, y que coge fuerza en boca de quienes lo niegan.

A estos datos se suman otros, otros que te encogen. Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista. Una de cada diez, ciberacoso. Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia sexual. Cada dos horas una mujer es violada. Tres de cada diez mujeres jóvenes han sufrido acoso y uno de cada dos acosadores son sus amigos o conocidos.

La Región de Murcia tiene una de las tasas más altas de violencia de género en el país. Por cada 1.100 mujeres de nuestra tierra, 3 de ellas sufren violencia de género. En tu comunidad más cercana, en tu radio de vecinas, en tu pueblo, en tu ciudad, muchas mujeres están siendo víctimas de esta lacra.

No entiendo, entonces, cómo puede haber quienes nieguen la violencia machista. Quienes dicen que se trata de ideología de género y quienes asumen que así es. Quienes generan esa enorme desprotección social hacia nosotras cuando dicen, sin comedirse, que esa realidad es una mentira. No entiendo que tenga cabida esa duda en nuestra sociedad.

Menos aún, entiendo que formen parte del poder ejecutivo, tomando responsabilidades en esos órganos donde se deciden los recursos y los servicios, donde se articulan los mecanismos para la protección, desde donde nace, o debe nacer, nuestra seguridad.

El machismo ha entrado a las instituciones. Y son tan responsables de ello esas personas, como las otras que, por mantenerse en un sillón, pasan por el aro y gobiernan con ellos.

Los tenemos al mando del Gobierno regional, y también en municipios donde pilotan juntos. Los que niegan la violencia machista y los que consienten eso generan una mayor brecha de género en nuestra sociedad y eliminan cualquier esperanza de que la igualdad esté dentro de la agenda política.

Para quienes hayan pensado que la política no se mezcla con la violencia machista: lo personal es político. Y forma parte de la política albergar y ensamblar actuaciones para fomentar la igualdad, reducir la discriminación, eliminar la violencia machista y prevenir cualquier conducta sexista. Si no para esto, ¿para qué? Para generar desprotección no se viene a la política.

Hablo desde las filas de un partido histórico y más que centenario, el PSOE. Ese partido que ha liderado las políticas de igualdad en Europa, siendo vanguardista; que ha creado leyes por la igualdad y la protección de las mujeres que sufren la violencia machista; aquel partido que dotó de presupuesto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ese partido para el que erradicar estas violencias es un objetivo principal.

La violencia machista existe y nos mata. Y más allá del dato, que nos rompe y nos alarma, se encuentran las historias robadas, las vidas arrebatadas, la libertad. Son vidas, son mujeres.

También en este 25N, pero más fuerte si cabe: la violencia machista la paramos entre todas y todos.