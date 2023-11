Observando. Un lector de esta página me ha preguntado esta semana cómo lo hago para escuchar o ver lo que dice o hace alguien para luego escribirlo aquí. «Sencillamente, voy con los ojos y los oídos abiertos, y, si surge algo, lo apunto en las notas de mi teléfono móvil», le respondo. «Si cualquiera lo hace, se dará cuenta de lo mucho que puede observase en los demás, y la gracia y el encanto que pueden tener algunas situaciones», añado.

Pitos. Y he aquí una ocurrida esta semana en una céntrica y muy estrecha calle de la ciudad de Murcia. Son las once de la mañana. Dos mujeres de unos cuarenta años están charlando en la acera. Una furgoneta ha parado e impide el paso de vehículos. Llega un hombre con un patín eléctrico, se para y toca un claxon de gran potencia. Una de las mujeres dice, casi gritando: «Pero si es Paco. Mira qué pito más grande lleva. Sin embargo, el otro pito que tiene es más pequeño, que se lo he visto yo». Y los tres ríen a carcajadas.

Malas apariencias. Hoy quiero denunciar aquí que el palacio de San Esteban, donde mora nuestro presidente, tiene delante unos ajardinamientos que están en un estado deplorable además de ser más feos que Picio. Esas especies de pérgolas hechas forzando el crecimiento de los abetos son muy de cementerios pero allí quedan de pena. Otro tema es el de las plantas canallescas que tienen abajo, todas medio muertas de viejas, llenas de hojas secas y de otros detritus. Si han visto ustedes otras sedes de presidencias regionales de España sabrán de qué les hablo pues en ellas reina la alegría y las plantas más exquisitas. Y no hay que ir tan lejos. La Glorieta frente al ayuntamiento de Murcia es ya la pera limonera en cuanto a flores y plantas. Menuda diferencia cuando se asoman a la ventana el presidente López Miras o el alcalde Ballesta. No hay derecho, oiga.

Suciedad evitable. Una señora, al ver el suelo delante de una ventana de un bar, exclama: «¡Joder, cuánta mierda!» Efectivamente, hay cabezas chupadas de langostinos, huesos de olivas, servilletas sucias y un montoncito de ensaladilla con un trozo de rosquilla procedente, seguro, de alguien que se estaba tomando una marinera y se le ha caído la mitad al suelo.

Cineforum. El miércoles asistí a un evento estupendo en la Filmoteca Regional. Hubo una película, La caja 507, de Enrique Urbizu, que está muy bien, y después un coloquio organizado por el Colegio de Economistas sobre aspectos destacados de este film. Un cine forum como los de antes. Por cierto, tanto ver cine y series en casa, en las plataformas, quizás con teles muy grandes, pero no hay nada igual que una gran pantalla, un salón a oscuras y una buena película. Hay que volver a ir al cine.

Cine y Series. Sigo viendo la segunda temporada de 30 Monedas. Creo que a Álex de la Iglesia se le ha ido un poco la pinza. Es una pasada de realización, e imagino que habrá costado un dineral pues está filmada en varios países, además de España, y con unas ambientaciones tremendas. También he visto la película El hombre del Norte, que parece una más de vikingos, pero no lo es, es una de vikingos pero hecha con un tremendo interés en el desarrollo del guion que trata de ser muy fiel a la época, por más salvaje y dura que fuese. Yo diría que es lo mejor de la película, la fidelidad a la Historia. Por cierto, qué pena lo de la cara superoperada de Nicole Kidman. Es que ya parece su prima lejana.

Cuernos. Me entero por la prensa que el marido de Amaia Salamanca, que se llama Rosauro, fíjate tú, ha pasado la noche con una amiga en la casa familiar de Sevilla. Hay que ver, cómo está el mundo.

Gordos. Unas cifras a tener en cuenta, señoras y señores que me escuchan: el 55% de los españoles adultos y el 33% de los menores tienen sobrepeso. El 13% de los niños y el 8% de las niñas tienen obesidad. Parece ser que tenemos los peores datos de Europa junto con Italia y Grecia. Habrá que tener cuidado, ¿no?

Avances ultra

En Holanda ha ganado las elecciones un partido de extrema derecha. Si siguen avanzando en más países llegará un momento que tendrán mayoría en el Parlamento Europeo, y, como casi todos ellos están en contra de la Unión Europea, llegarían a cargársela. Sigo manteniendo lo que ya he dicho en otras ocasiones, que a estos partidos los vota mucha gente por uno de los puntos de su programa y no por el conjunto de ellos. O porque están cansados de los partidos que han gobernado habitualmente y quieren cambios radicales. Creo que eso es lo que ha ocurrido en Argentina a la hora de votar a un sujeto como Milei.