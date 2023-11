Excesos de cálculo

Mi hijo se cae mucho», se lamenta una señora a mi lado. Nos encontramos en el parque infantil del barrio, ella vigilando a su niño, yo a mi nieto.

Me fijo en el crío y tropieza, en efecto, cada poco con sus propias piernas, muy largas y delgadas, que mueve con descoordinación. Mi nieto no se cae, pero creo que porque va más despacio. Piensa lo que va a hacer antes de hacerlo. Eso tampoco es bueno, me digo, porque le quita espontaneidad. El caso es que hay otros niños que corren sin pensar, se columpian sin pensar, se tiran por el tobogán sin pensar, y salen indemnes tanto de la velocidad como de la irreflexión. Me pregunto si serán estos los que dirigirán el mundo del futuro.

Yo me caigo, no con frecuencia, pero sí de vez en cuando. Tengo la habilidad de meter el pie en todas las irregularidades del terreno, lo que se traduce en torceduras de tobillo y en derrumbamientos más o menos espectaculares del cuerpo. No es raro que estas caídas coincidan con épocas de optimismo. Cuando me siento bien, seguro de mí, llevo menos cuidado, me fijo menos en los peligros de la calle. No son accidentes graves: luxaciones, pequeñas heridas, magulladuras, etc., pero tienen la virtud de pararme, como si alguien me dijera que adónde voy con tanta prisa y de manera tan directa.

Me ocurre también cuando escribo: los días en los que cojo el ritmo rápido, se me caen las frases a la mitad al poco de empezar a escribir. Hay temporadas en las que las frases no quieren correr, tropiezan enseguida si las empujas. Se rompen por la mitad, después de que hayas colocado el sujeto y el verbo, antes de comenzar con los complementos. Hay gente, en cambio, que escribe de seguido, como esos niños que corren de una atracción a otra del parque sin un solo tropiezo. Me caen un poco mal esos niños, no puedo remediarlo, aunque no son culpables de nada. Poseen una buena motricidad y punto.

En esto, el hijo de mi vecina de banco viene con una herida en la rodilla que sangra profusamente.

Le digo a mi nieto que nos vamos y tengo la impresión de que es un alivio para él dejar de calcular cada salto que da, cada carrera que emprende.