Frase. Ha dicho Shakira que la amistad es más duradera que el amor. Fíjate tú.

Sorna. Un hombre, sonriendo, a otro, sentados en una terraza de un bar: «Sí, sí, pero al final ha ganado, el muy cabrón».

Vídeos. Supongo que habrán visto algunos vídeos de los que han volado por Internet con respecto a la investidura de Pedro Sánchez. Los hay tremendos. Desde ponerlo de gánster hasta tratarlo como un delincuente. Hay uno que aparece como un Hitler muy cabreado, procedente de una película, que está hecho de maravilla, un prodigio de adaptación de las imágenes y el texto en alemán a lo que dice en español en los subtítulos. Se ve que han empleado tiempo y técnica para hacerlo. Hay gente para todo. Si alguien quiere verlo lo tengo yo, que me lo pida.

Calor. Hoy es día 19 de noviembre. Falta poco más de un mes para la Navidad. Y el calor sigue. Ya es oficial que este está siendo el año más caluroso en nuestra Región desde 1965, que comenzaron a registrar las temperaturas. El cambio climático está aquí y es cierto que en la larga historia de nuestro planeta ha habido varios de estos cambios, unos hacia el frío y otros hacia el calor, pero no olvidemos que algunos de ellos casi acabaron con todos los seres vivos de la Tierra.

Locura de amor. Una mujer mayor en un puesto de verdura y fruta, a la dependienta: «Hija, ponme media docena de níscalos, aunque están muy caros, pero es que me gustan con locura».

Buenos artistas. En las bóvedas de El Almudí hay tres exposiciones de artistas emergentes, Diego Corbalán (Magius), Francisco Zapata y Pablo Lara. Las tres son interesantes. La de Diego Corbalán además es divertida y una preciosidad de color. Espero que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, las vea y compre cuadros. Algunos de ellos tienen retratos de él, increíblemente fieles para estar hechos a un tamaño tan pequeño. Dicen que son emergentes, pero yo veo a los tres artistas con una gran madurez. Esta tierra siempre ha dado buenos pintores.

Encuentros. Por la mañana, el lunes, veo a Luis Alberto Marín, consejero de Economía, Hacienda y Empresa, andando bastante deprisa por la calle acompañado de varios colaboradores. Está claro que van a una reunión o a un acto. A mediodía, me vuelvo a cruzar con él. Va con otros colaboradores y también camina aprisa. Por la noche, sobre las diez, lo veo dirigirse a su casa andando muy despacio con una cara de cansancio bastante obvia. Se ve que esa Consejería da bastante trabajo y que el hombre se gana lo que le pagan. Y se ve también que la ciudad de Murcia es pequeña y que puedes cruzarte con alguien en tres ocasiones el mismo día.

Relleno. En una revista viene a toda página una foto del príncipe Alberto de Mónaco a todo color en la que parece con un esparadrapo en la barbilla. El texto explica que se cayó un porrazo y le tuvieron que dar tres puntos en la herida. ¿Será esto noticia para alguien? La madre Ana, oiga, lo que hay que hacer para llenar un montón de páginas de una revista de la alta sociedad.

Ventajas. Unas señoras van por la calle hablando de los zapatos deportivos: «Yo me los pongo porque es la moda, pero no visten nada», dice una de ellas. «Es verdad, pero, hija, qué alivio. Se me han mejorado mucho los juanetes».

Series. He acabado la serie noruega Exit. Tres temporadas, aunque con episodios no muy largos. Ya se lo dije, muy entretenida. También he acabado La Mesías, la de los Javis. Ha sido impresionante hasta el final. Muchísimo ojo con las interpretaciones de todos los personajes, y en especial la de Roger Casamajor. Supongo que le darán un Goya, pero si no se lo dan es igual. El último episodio es una exhibición de lo que se puede expresar delante de una cámara con una mirada, con un gesto. Un actor de los que se ven pocos.