Casa de citas

El zasca de Pedro Sánchez a Núñez Feijóo en torno a la cita de Antonio Machado produjo en el hemiciclo la hilaridad de la bancada socialista, pero cabe preguntarse de qué se reían quienes antes de que el primero rectificara al líder popular habían tragado con un añadido falso.

Feijóo censuró a Sánchez que no hubiera completado en su discurso inicial la cita del poeta («Hoy es siempre todavía, la vida es siempre ahora»), pues seguiría con otra frase («Y ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos»). En su réplica al gallego, el candidato aseguró que ese añadido no era de Machado, sino del cantautor Ismael Serrano, según éste mismo acababa de recordar en su cuenta de Twitter. Y añadió Sánchez: «Esto pasa por fiarse de Google».

Bien ¿y cómo llegó a Sánchez la constatación del error? Vía Twitter, vía Google, vía Internet. Porque si Serrano no hubiera hecho su apunte, la rectificación de Feijóo habría pasado por buena, lo que indica que Sánchez tampoco había sacado su cita del texto original. Se enteró de la falsedad de la coda a través de la red. Por supuesto, los diputados que celebraron el error tampoco sabían que lo era en el momento en que habló Feijóo, pues en tal caso al menos alguno de ellos habría hecho aspavientos para desmentirlo.

Por otro lado, la clave del asunto queda reducida al error de atribución, es decir, no toda la cita leída por Feijóo pertenece a Machado, sino que es compartida entre éste y Serrano. Lo cual no invalida el sentido de las frases originales más la añadida, pues en cuanto al contenido y significado no hay error alguno. Bastaría con decir: «Me quedo con la versión de Serrano», que también es una cita de autoridad. Aunque Feijóo, claro, no tuvo ese reflejo.

Nos quedó claro que Sánchez y su bancada tragaron inicialmente con la rectificación de Feijóo, lo que no justificaba las risas, así como que el líder popular tiene que cambiar ya de equipo, y todos leer más.