Sánchez claudica, pero España no se rinde

Ayer toda España fue un clamor: no a la amnistía, sí a la igualdad. Tras confirmarse el vergonzoso e infame acuerdo entre el PSOE y Junts, había más motivos que nunca para manifestarse contra semejante traición a la Constitución y la Nación. Pues bien: los españoles salieron ayer en masa a distintos emplazamientos de las 52 capitales de provincia, en Murcia a una repleta plaza del Cardenal Belluga, a dejar meridianamente claro que, frente a las claudicaciones de Pedro Sánchez ante el independentismo, España no se va a rendir jamás.

El acuerdo con el prófugo Puigdemont para apoyar la investidura del candidato Sánchez es ni más ni menos que la culminación de la deriva a la que viene sometiendo a su partido para, pese a haber perdido las elecciones, atornillarse en el sillón de la Moncloa a toda costa. Una peligrosa deriva a la que está arrastrando a todo el país. Con tal de mantenerse en el poder, el candidato socialista se ha unido a aquellos que tienen como objetivo derrotar al Estado, sometiendo a la Nación una humillación intolerable.

Un pacto que, más que un acuerdo, es más bien el típico contrato de adhesión en el que una de las partes impone las condiciones y la otra se limita a firmar. Porque Sánchez ha cedido a todas y cada una de las exigencias de los independentistas, que, en cambio, no han hecho ni una sola concesión, ni muestran el más mínimo arrepentimiento ni deseo de reconducir la situación. Todo lo contrario: proclaman a los cuatro vientos que ‘lo volverán a hacer’.

He aquí la lista de claudicaciones de Sánchez, plasmadas negro sobre blanco: reconocimiento de Cataluña como nación, distinta a la nación española; negociación de un referéndum de autodeterminación; la cesión del 100% de los tributos que se pagan en Cataluña al Gobierno autonómico, que socava el principio de solidaridad entre territorios; una amnistía que viene a negar que España sea un Estado de Derecho; y, para mayor escarnio, la designación un mediador internacional entre Cataluña y España para dar categoría a un supuesto conflicto internacional que no existe.

¿Y a cambio de qué? Solo a cambio de saciar la desmedida ambición personal del inquilino de la Moncloa. Una ambición guiada por la conveniencia personal, no, pese a sus proclamas, por la convivencia colectiva. Porque mal van a contribuir a la convivencia unos acuerdos que quiebran la igualdad de los españoles ante la ley, convierten en legales hechos delictivos y condenan a todos aquellos que, desde el Rey a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, pasando por los jueces, defendieron la democracia cuando fue atacada por los sediciosos del independentismo. Estos acuerdos de la vergüenza, no solo no resuelven ningún problema, sino que los agravan todos.

En realidad, Pedro Sánchez prosigue el camino iniciado con los indultos y la reforma del Código Penal a medida de los condenados por el ‘procés’. Venimos advirtiendo de que Sánchez estaba dispuesto a todo para mantenerse en el poder y, lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón. Incluso, ha superado nuestros peores temores.

La indignación y las críticas por lo que está haciendo el PSOE, por ese acuerdo de la ignominia, llegan desde todas partes. Desde Europa a través del Comisario de Justicia, desde todas las asociaciones judiciales, fiscales, abogados, e incluso inspectores de trabajo.

No es la primera vez que la democracia española se ve amenazada. El golpe de Estado del 23F, el terrorismo de ETA durante décadas y la sedición del independentismo catalán en 2017 fueron pulsos a la libertad y la convivencia en España. En este caso, el desafío a los valores de la Constitución lo lidera un candidato a la presidencia del Gobierno. Quien aspira a dirigir la Nación, se confabula con los que quieren mutilarla.

El independentismo y sus aliados quieren la resignación del pueblo español. No la van a tener, ni ahora ni nunca. España es una democracia fuerte y plural, que dispone de resortes para contrarrestar a los que quieren debilitarla. Desde el Partido Popular contribuiremos a usarlos todos con la máxima energía. Con civismo y serenidad, pero con toda firmeza. Y, finalmente, la democracia española prevalecerá. No vamos a fallar a los españoles.