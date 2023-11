Psicología y perros muertos

Cada uno a lo suyo. Vaya movida lo del pacto PSOE-Junts. Que protesten y se manifiesten PP y Vox es natural porque son la oposición, pero que jueces, inspectores de Hacienda, fiscales, inspectores de Trabajo, etcétera, digan que les parece mal es para que Pedro Sánchez se lo piense. En cualquier caso, la ley de Amnistía tiene que pasar por todo el proceso del Congreso y el Senado, además de los recursos que seguro se harán sobre ella ante el Constitucional, así que es probable que la limen un poco, o un mucho, según corresponda. En cualquier caso, lo de la ‘lawfare’, la posibilidad de que los diputados puedan rebuscar en las sentencias de los jueces, me parece inaceptable. Cada cual que se dedique a lo suyo: los unos a legislar y los otros a aplicar las leyes.

Algo malo. Un hombre a otro, en la puerta del mercado de Verónicas, tomando un café: «¿Qué será eso del ‘loufare’? (pronuncia igual que se escribe)? Lo están diciendo en las radios y en la tele, y lo escriben en los periódicos, ¿es que no hay palabras en español para traducirlo?» El otro le responde: «Yo tampoco sé lo que es, pero les ha sentado muy mal a los jueces, así que debe ser algo malo».

Especial. Por la mota del río, en Murcia ciudad, van tres señoras que han salido a andar y que hablan sin parar. Una de ellas dice: «Desde que me vino la menopausia he adelgazado 7 kilos. Dice mi ginecóloga que lo normal es que hubiera engordado. Por lo visto, un 80% de las mujeres engordan cuando se les retira la regla, y solo un 20% adelgaza». Una de las otras comenta: «Es que tú siempre has sido muy especial, Maruja». Y las tres se ríen a carcajadas.

Mal aliento. Por la calle van dos chicos adolescentes con la mochila a la espalda. Cuando pasan cerca de mí, uno de ellos le está diciendo al otro: «Me da asco, tío. Es que le huele la boca a perros muertos».

Buenos profesionales. Alguien me habla del magnífico trato y el perfecto trabajo que han llevado a cabo con un familiar suyo en Psicología de la Seguridad Social. Ya me habían llegado antes comentarios positivos sobre el trabajo de estos profesionales. El único problema es que son pocos los psicólogos para atender a todos los pacientes que tienen esperando acceder a una consulta. Pero pasa lo mismo que con los especialistas, tardas mucho en llegar a ellos, pero cuando lo consigues, compruebas que hay sabiduría y hay medios.

Joyas. En una revista especializada veo fotografías de algunas de las joyas de la Casa Real española: collares, pulseras, cosas para la cabeza, etc. Qué cantidad de pedruscos, oiga, y de cacharrería brillante. Por lo visto, una parte es del Estado y ha de pasar de reina en reina, pero hay otro mogollón de cosas que son para que las reinas se las regalen a sus hijas y nietas, estas a las suyas y así sucesivamente. Aun así, a la hora de los pedruscos, no hay nada como las joyas de los reyes y reinas inglesas. Se exponen en La Torre de Londres y eso hay que verlo para creerlo. Diamantes como huevos, kilos de rubíes, esmeraldas, zafiros, etcétera, engastados en coronas que parecen catafalcos. Una cosa increíble de pedrería y metalurgia.

Distintas visiones. Por lo visto, una señora que se manifestaba ante la sede del PSOE en Murcia dijo que estaba allí porque quería que España fuese como cuando ella era pequeña. Yo pienso en cómo era la España que yo viví cuando era pequeño y se me ponen los pelos de punta. Lo cierto es que, como dice un amigo mío, todo depende de la perspectiva de cada cual y hay miles de posiciones desde las que mirar un hecho.

Receta. Una noche, hace tiempo, cenando con Manuel Vázquez Montalbán en Cartagena, le pregunté cómo se hacía ‘el bocadillo de la abuela’ del que hablaba en una novela. Me dijo que en su próximo libro lo iba a explicar, y me lo adelantó. Se tuesta un poco el pan, se le restriega un ajo crudo, después se le pasa un tomate y se le pone un poco de aceite de oliva, encima, unos pimientos verdes fritos y después se le pone pescado frito desmenuzado que mejor que esté frío. Y, hala, a comer. Lo he hecho varias veces y está estupendo.

Serie. Estoy viendo una serie realmente buena. Se llama Exit y es noruega. Hay tres temporadas, pero no cansa, aunque a veces se repitan algo las situaciones. Va de unos yupis llenos de dinero y de cómo desarrollan sus vidas. Lo más curioso es que en los títulos de crédito se dice que el guion se ha hecho después de hablar con cuatro grandes inversores, con sus familias y la gente que los rodea. O sea que mucho de lo que se ve y se escucha debe ser verdad. Es un mundo de alcohol, drogas, prostitutas y lujos exagerados. En IMDB le dan más de un 8 de nota. Actores y dirección impecable y muy entretenida, si no te escandalizas mucho.