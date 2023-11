Cosas veredes

Dos cosas que llaman la atención sobre lo que está sucediendo esta semana son: la sorpresa de algunos manifestantes porque la policía cargue contra ellos, y la sorpresa del resto de nosotros de que la policía cargue sobre esos manifestantes.

Hasta ahora habíamos visto cosas que eran más asombrosas que naves de ataque ardiendo más allá de Orión, o rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Manifestaciones en pleno confinamiento y manifestaciones de JUSAPOL rodeando el Congreso y saltándose las vallas del perímetro sin que las fuerzas del orden hicieran mayor contención que una charla amistosa. Si comparamos estas con otras donde el batir de unas alas de mariposa fuera del estricto itinerario podía desatar, según la teoría del caos, la carga de los antidisturbios al ritmo de la cabalgata de las Walkirias, pues podemos concluir que la igualdad ha llegado, por fin, al control de las manifestaciones. Antes, yo tenía la sensación de que según quién y cómo las convocara podía no pasar nada o te podías llevar una denuncia por comer pipas y mirar desafiantemente, como sucedió en Murcia. No estoy diciendo que la actuación policial hasta ahora haya sido arbitraria, si acaso mística, transcendente, hermética, esotérica, enigmática, inescrutable, como los caminos del Señor.

Ahora la ‘ratio reprimendi’ parece más clara. Se han necesitado doscientos encapuchados, según ese atestado policial que antes era verídico, cuando veías la manifa por la tele, y que ahora es mentira, cuando ha caído sobre tu lomo la fuerza de la ley. Habría cantado demasiado (Cara al sol) si no se hubiera hecho nada con esas gentesdebien de la hinchada del antiguo ‘Bayern de los Caídos’ (© @JuanitoelMagico en X, antes Twitter), que es el actual Frente Atlético Mingorrubio, armados con palos y barras de hierro, constitucionalistas, por supuesto.

Hemos visto, eso sí, cosas que no creerías ver. Un chaval llorando porque habían lanzado gases lacrimógenos por «putodefender España». Se estaba grabando él, si hubieran sido gases lacrimógenos, sí que habríamos tenido lágrimas como lluvia. Una señora moderna, de mediana edad, mechas californianas y pantalones pitillo de similcuero huyendo de una lechera de la Policía y discutiendo que no la podían detener porque tenía que ir con sus niños, hay que ver que poco corazón. Los defensores del Estado de Derecho y la Monarquía albergando una pancarta que decía que «La Constitución destruía la Nación» y que Felipe era un masón, y los Borbones, a los tiburones. Un grupo de manifestantes diciéndole a la Policía que eran amigos. «Que os mováis, cojones», ha sido la respuesta amigable y cordial. Fundido en negro y estos señores trotando delante de la Policía. El PP haciendo contorsiones lingüísticas, hasta que ha salido la persona líder a condenar claramente la violencia. ¿Feijóo, dices? No, Ayuso y luego todos en tromba detrás, sin ambages. Lo mejor de todo, llamar «pedazo de maricón» a un periodista y que se vuelva diciendo «en eso tiene usted razón, caballero». Héroe.

Berlanga está en el cielo tirándose de los pelos y esta España perpleja, gentesdebien, insultona, precisamente la que retrató Berlanga, se ha quedado fuera del Gobierno. Pues ni tan mal.