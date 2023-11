Brocha gorda: ‘Manca finezza’

La libre expresión y transmisión de ideas incluye, claro, las manifestaciones públicas de todo tipo. Desde que se hicieron costumbre las declaraciones, mayormente amenazantes, sobre cosas que están por ocurrir, el terreno se vuelve resbaladizo. Así que manifestarse es legítimo. Hacerlo pidiendo golpes de estado, dando vivas a Franco, proclamándose ‘nazi’, tirando botellas y piedras a la policía, agrediendo periodistas, pidiendo a los uniformados que desobedezcan las órdenes... Eso es otra cosa.

Con la firma del acuerdo entre PSOE y Junts en Bruselas, las hordas minoritarias parafascistas fuera de control, cobijadas por Vox, y los muchos «sí, pero» de los populares condenando con la boca pequeña los ataques a las sedes socialistas, la confusión crece. Y ciertos miedos entre los biempensantes, también. El intento del PP de calmar los ánimos y marcar distancias con Vox convocando protestas «en las plazas de España» no parece suficiente, puesto que paralelamente se suceden los duros pronunciamientos de su dirigencia: «Estamos entrando en una dictadura», Díaz Ayuso dixit.

Los titubeos de Feijóo vienen de lo que su partido está haciendo: abrir la puerta de las instituciones a Vox, por un lado, e intentar comerle electores radicalizando su postura frente a la izquierda, por otro. Ambas cosas llevan a que buena parte del PP opte por posturas de derecha extrema cercanas a los ultras, para disgusto de los moderados que quedan, y que frecuentemente llevan a rectificaciones rápidas para intentar diferenciarse de los únicos socios que tiene.

Hoy domingo se verá cuánto ha conseguido el PP calentar a sus seguidores. Pesa en el ánimo de muchos ciudadanos que en anteriores convocatorias populares se han coreado eslóganes como el desgraciado «Que te vote Txapote», objeto de repulsa de algunas asociaciones antiterroristas. También se han hecho frecuentes los insultos gruesos a Pedro Sánchez y otros socialistas. Y esto no es legítimo: Feijóo compara el ‘peligro’ actual con el 23-F.

El extraño acuerdo PSOE-Junts da alas al PP para seguir tomándole el gusto a esas algaradas callejeras que se les escapan de las manos, como esta semana, y han repetido aquellos escraches ‘podemitas’, ahora contra sedes del PSOE, cosa que muestra suficientemente su talante democrático, según ellos mismos criticaron hace años. Lo malo de abrir la caja de los truenos es que cuesta mucho volver a cerrarla. Vox no está dispuesto, según se constata. La cuestión es si el PP podrá hacerlo aunque su dirigencia quiera y a pesar de que bastantes de sus electores no son nada partidarios de los excesos. Que tampoco son legítimos puesto que los asedios se dirigen contra representantes electos de los ciudadanos, que están en los partidos mayormente.

La frustración por no haber podido formar Gobierno aunque fuera el partido más votado sigue corroyendo el ánimo del liderazgo popular. A eso se une que ha sido el PSOE el domeñador de las ínfulas independentistas de derechas. Tras las duras reacciones al acuerdo, lo próximo será trasladar la bronca al Congreso. Vox admite de compañeros de viaje a neofascistas, falangistas y nazis; el PP admite a Vox como compañero de gobierno. Resultado: para empezar, crispación mayúscula; para terminar, quién sabe.

Con el acuerdo, Puigdemont y Junqueras se comerán su referéndum de autodeterminación con patatas: ningún parlamento español aprobará nunca darle vía libre, remitiéndose, simplemente, al artículo 92 de la Constitución. Pero, eso sí, ruido que no falte, aunque se sepa que la desestabilización no da réditos electorales, por muchos manifestantes legítimos o no que se saquen a las calles.

Prima la brocha gorda, la descalificación y el insulto injustificable, cuando no la agresión a quien pase por allí. No hay más que ver las primeras reacciones de PP y Vox al acuerdo y su consciente campaña de agitación callejera. Indudablemente, se tira al bulto, manca finezza. Lo veremos en las sesiones de investidura de la semana que entra.