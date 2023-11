Sí a las manifestaciones

He de reconocerlo. Las manifestaciones me gustan con locura. Oiga, es que hasta me emociono al ver una calle o una avenida, cuanto más ancha mejor, con una procesión de manifestantes que llegue de acera a acera, con sus pancartas, sus tambores, sus gritos de ‘el pueblo unido jamás será vencido’, o ‘abajo el poder corrupto’, ‘amor libre para todos’, o aquella tan bonita de cuando se iba a legalizar el aborto, ‘follar sin parar y sin parir’ y más aún, ‘Felipe dimite, el pueblo no te admite’, o la maravillosa ‘No a la guerra’, o la de las manos blancas de cuando ETA asesinó a Tomás y Valiente, tan impresionante. Ya les digo, es que las manifestaciones me ponen.

Y quizás esta afición venga de cuando el franquismo. En mi más tierna juventud, en Madrid, más de una vez me uní a una protesta o a un intento de manifestación, eso sí, con todo el miedo del mundo en el cuerpo porque en cuanto empezábamos a reunirnos en el lugar de encuentro, aparecían los grises y nos dispersaban en cinco minutos a golpe de porra, a empujón y patada en el suelo, o sencillamente a guantazos. Como yo tenía las piernas más bien largas, a correr me ganaban pocos, pero eso no quita para que una vez me dieran un bofetón y otra me midieran los riñones con una porra. Guardo el recuerdo de aquellos momentos muy dentro de mi corazón, y a veces todavía me duele la cara de aquel tortazo.

Cuando estos días veía en televisión los ataques a las sedes del PSOE en toda España, me acordé de aquellos tiempos que arriba les relato, y, cuando escuchaba los vivas a Franco y veía las banderas esas antiguas, me preguntaba yo si estas personas sabían que, si viniera otra vez el franquismo, cosa que dudo porque yo creo que Franco ya no está en condiciones, lo primero que ocurriría es que vinieran los guardias y los disolvieran a guantazos, a patadas, a golpes de porra en los riñones, o en los mismísimos, que también solían apuntar a las zonas más sensibles. La verdad es que vitorear al muerto y a la vez estar empujando las vallas, esparciendo la basura de las papeleras y quemando contenedores es un contrasentido en los términos, porque en sus tiempos esas cosas no pasaban y las protestas se hacían en la casa de uno, discutiendo con un cuñado, y con la esposa diciendo: ‘por favor, Pepe, baja la voz, que pueden oírte y buscarnos un disgusto bien grande’.

Y lo cierto es que, como ya he escrito aquí, a mí el tal Puigdemont me merece la misma consideración que Popeye el marinero y me va a fastidiar muchísimo si le limpian el historial delictivo, a él, y a todos esos que salieron corriendo cuando vieron que lo que habían hecho no iba a ninguna parte más que a la cárcel. Los que se quedaron, han cumplido unos años en prisión y puedo decirles y les digo que han tenido lo suyo porque esa experiencia no es moco de pavo. Las veces que yo he estado en la cárcel he salido con sensación de asfixia en el cuerpo, y eso que solo iba a examinar a presos que estudiaban por correspondencia. Pero, mientras tanto, Puigdemont estaba en Bélgica, que, aunque con un tiempo infernal en invierno y con unas ciudades que es imposible que puedan ser más aburridas, él ha estado viviendo como un pachá, el payo. De todos modos, para tratar de ser equidistantes, no podemos olvidar que ningún juez europeo ha tomado en consideración las acusaciones de los jueces españoles, así que habrá que tragarse la mala sombra del ex president y esperar a ver qué pasa y cómo resulta el recorrido de la ley de amnistía en el Congreso.

Este fin de semana el PP ha convocado manifestaciones contra la amnistía en todas las capitales de provincia de España. Espero que sean como las que a mí me gustan tanto. Con banderas constitucionales, pancartas bien hermosas y gritos de rechazo a Pedro Sánchez, pero sin mentarle a su madre, porque lo de ‘Sánchez hijo de puta’ tampoco lo veo yo que venga a cuento. Y, si alguien que lea esto tiene mano en la cúpula del partido, que trate de que Esperanza Aguirre no salga de su casa y anime a la gente a cortar la calle. Es que en la tele se la veía tan ridícula que daba risa.