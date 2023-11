Los Beatles, ahora y entonces

Me atrevo a afirmar que los Beatles nunca estuvieron de moda en España, como demuestra la media entrada que atrajeron con su concierto en la plaza de toros de Las Ventas en Madrid, celebrado en 1965. Aquí se impusieron pronto los grupos pop nacionales, fueran genuinos como Fórmula V y Los Sírex, o tuvieran cierto toque americanizado como Los Bravos o Los Canarios. Esa era la música que oía mi hermana mayor y sus innumerables pretendientes, que me abrumaban con chucherías intentando comprar mi silencio.

No entiendo de verdad la fama y admiración por los Beatles, que acaban de dar otra vuelta a la máquina de hacer dinero lanzando una nueva canción titulada Now & Then. Lo de la nueva canción cuando el grupo lleva disuelto más de 50 años y dos de sus miembros crían malvas, ha sido posible gracias a la extracción con fórceps (o más bien con inteligencia artificial) de la voz de John Lennon de una cinta casera hasta ahora inaudible. Todo por supuesto con el permiso entusiasta de sus herederos, que se embolsarán a partir de ahora los royalties que produzca la nueva composición, por muy inteligentemente artificial que resulte.

Excepto sus composiciones iniciales, las de los Beatles siempre me han parecido canciones de un coro infantil adaptadas a los ritmos melifluos del pop británico. Yo desarrollé mis gustos musicales más bien con los Rolling Stones, y de ahí para arriba, con Credence Clearwater Revival y Deep Purple como músicos de referencia. Confieso que me dejé seducir por los cantos de sirena del rock sinfónico, con la ELO, Supertrump o Pink Floyd, pero eso me duró poco tiempo. De hecho, mi música favorita de todos los tiempos es la disco, y disfruté como un enano oyendo esos mismos discos que los partidarios de los Beatles en Nueva York quemaron en el estadio de fútbol convocados a tal efecto por un disc jockey harto de que se los pidieran los oyentes en su programa radiofónico donde solo se pinchaba rock progresivo y pop serio. Un acto salvaje que siempre quedará como un capítulo infame en la historia de la Gran Manzana.