Qué tiempos aquellos

Enternecedor. A la convocatoria del pasado miércoles frente a la sede del PSOE murciano, en la calle Princesa, sólo acudieron once personas, entre ellas una señora que resumió los motivos por los que estaba allí en una frase maravillosa: «Quiero vivir en la España de cuando era pequeña».

Me recordó a mi sobrina Marta en una Fiesta de la Luna que celebramos en la playa cuando tenía unos seis años. Íbamos todos vestidos de blanco, sus padres, sus titos y ella, y portábamos unas velas que debíamos soplar a las doce en punto de la noche a la vez que pedíamos secretamente un deseo. No tuvimos que sonsacarla mucho para que nos confesara el suyo: «Quiero seguir siendo siempre una niña y que vosotros permanezcáis igual». Qué delicia. Ahora tiene 16 años y sospecho que no está frustrada porque no se cumpliera su deseo.

Mi abuelo Ángel también era partidario de que se detuviera el tiempo. Nunca aceptó subir a un vehículo a motor ni que sus tierras las labrara un tractor o que su campo de trigo lo segara una cosechadora. Iba a pie a todos sitios, cocinaba a leña y refrescaba la fruta enterrándola bajo la húmeda sombra de los árboles. Era alérgico al siglo XX. Sin embargo, en sus últimos años aceptó el invento del transistor, porque le hacía compañía.

Yo mismo le tengo tirria al siglo XXI. En los años 80 era joven y resultón, follaba más y, como no existía TikTok, todavía creía que la mitad de la humanidad no estaba idiotizada. Pero, a pesar de todo, de vez en cuando no resisto la tentación de subir algo al Facebook.

En la película de Woody Allen Medianoche en París, el protagonista, un norteamericano que visita la capital francesa y la percibe despojada de sus mitos, retrocece cada noche a través del túnel del tiempo a una etapa tenida por ideal y descubre que en cada una de ellas se consideraba como tal la inmediatamente precedente. Ya lo había descubierto quien acuñó la frase «cualquier tiempo pasado no fue mejor, sino anterior».

Entre los once manifestantes ante la sede del PSOE, uno portaba la bandera con la Cruz de Borgoña que ya utilizaron los Tercios de Flandes. Aquellos tiempos imperiales sí que eran buenos.