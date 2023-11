Cuando comienzan las guerras

Resulta engañosa, al tiempo que hipócrita, la afirmación tantas veces repetida por los comentaristas de los medios anglosajones de que fue Hamás quien comenzó la desigual guerra de Gaza.

Olvidan quienes eso escriben que la guerra comenzó mucho antes, al menos desde la fundación del Estado de Israel, y que las principales víctimas no fueron precisamente los judíos, sino todo el pueblo palestino. ¿Cómo no llamar de otro modo a la brutal expulsión por el nuevo Estado sionista de 700.000 palestinos, que tuvieron que repartirse como pudieron o les dejaron por toda la región de Oriente Medio, y a quienes Israel no se ha permitido desde entonces regresar a sus lugares de origen?

El problema de buena parte del periodismo actual y no sólo del periodismo espectáculo de las televisiones, es que se centra siempre en la inmediatez de los acontecimientos, olvidando precedentes y contexto cuando interesa.

Precedentes y contexto que podrían ayudar a entender mucho mejor lo que sucede. Pero interesa mucho más jugar con las emociones del telespectador en lugar de ayudarle a reflexionar, que es siempre mucho más trabajoso.

Pasó ya con la guerra de Ucrania, de la que siempre recuerdan los medios, al menos los de Occidente, que tuvo como precedente la intervención militar rusa de 2014 en Crimea y desembocó en guerra abierta entre los dos países con la invasión rusa del 24 de febrero de 2022. Entre esas dos fechas hubo, sin embargo, otra guerra sangrienta, que enfrentó a las fuerzas de Kiev, entre ellas el batallón neonazi Azov, con los separatistas prorrusos del Donbás y causó 14.000 muertos, en su mayoría entre los rusófonos.

Aquella guerra transcurrió casi totalmente ignorada de la opinión pública occidental ya que los medios de esta parte del mundo decidieron no ocuparse de ella, como parecieron olvidarse también de pronto del peligro neonazi ucraniano del que tanto habían escrito antes.

De igual manera olvida hoy la mayoría de los medios occidentales todo lo sucedido desde 1945 en tierras palestinas para que la organización militar de Hamás decidiese asestar al Estado judío un golpe que éste al parecer no esperaba.

¿No interesa que se sepa que sólo desde la Guerra de los Seis Días en junio de 1967, un millón de palestinos de la ocupada Cisjordania, entre ellos niños, han pasado al menos una vez en su vida por las cárceles israelíes, lo que supone abusos y torturas además de numerosos casos de detención permanente sin juicio? ¿Eso acaso no es también una guerra? Y de una crueldad infinita.