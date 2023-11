Cabalístico 7

Hay números y números. Pero dos sobresalen por encima de todos. Uno, es el 11, que tradicionalmente ha estado unido a desgracias enormes, gracias al ser deshumano. Véase, el 11-Septiembre-2001 y las Torres Gemelas de Nueva York, o el 11-Marzo-2004 y Atocha. Los muertos se sumaron por cientos, gracias a una inexplicable conducta de unos animales irracionales contra otros racionales (ya lo decía Thomas Hobbes en el siglo XVII, el hombre es un lobo para el hombre). Todo era malo para el día 11, hasta que llegó el 11 de julio de 2010, donde España gana un mundial de fútbol. El otro número, es el 7, que siempre ha sido bueno. Veamos: es el puente entre el cielo (suma del sagrado número 3) y la tierra (numero 4). Pitágoras, lo consideraba el número perfecto. Dante Alighieri lo mencionaba constantemente en sus obras. Ni que decir tiene lo que significa para la Biblia: Los 7 arcángeles. Los 7 milagros de Jesús (convertir el agua en vino en las bodas de Caná, la pesca milagrosa, la cura de un leproso, la sanación del que no podía andar, la rehabilitación de un endemoniado, la calma de una tempestad, y la resurrección Lázaro). Al día 7 de la Creación, Dios descansó. Hay 7 cielos para las ordenes angélicas. Los 7 espíritus reposando en la vara de San José. Las 7 columnas del Templo de Salomón. Fueron 7 las columnas sobre las que se edificó Roma. 7 brazos del candelabro. 7 años de vacas gordas y 7 de flacas. 7 días cada fase lunar. 7 días de la semana. En fin, los 7 enanitos y las botas de las 7 leguas. Solo era malo este número, si nos remitimos a los 7 pecados capitales. En la actualidad, sin embargo, se me está travesando por culpa de JxCAT, pues de sus 7 diputados (4 hombres y 3 mujeres) depende la investidura de un presidente que pasará a la historia, por importarle más su persona, que su partido y por supuesto que España. De esos 7 diputados del partido presidido por un prófugo de la justicia (despropósito absoluto), depende que se alcancen los 179 diputados en primera ronda, para que Sánchez y Yolanda, sigan gobernando a cualquier precio. Parece que su lema, en contra de cualquier avance civilizado, es que el fin justifica los medios. De modo que, depende de quienes no quieren a España, el Gobierno de España (olé). Además de los votos de los 122 diputados del PSOE y 31 de SUMAR, hay que añadir los de los que ni quieren ser españoles, ni aceptan la monarquía parlamentaria como forma de Estado, ni asisten a actos del Jefe del Estado, ni quieren ser solidarios, pues su interés está, además de cobrar un buen sueldo de ese Estado que repudian, que se les rebaje su deuda, y lo han con seguido los de ERC. Suma y sigue: 6 diputados de Bildu, cuya españolidad es más diminuta que un confeti dividido en infinitos pedacitos. Cinco diputados del PNV (el partido que lo mismo está a un lado que al otro, coherencia que puede llevarle a acabar como Ciudadanos). Finalmente, también votará a Sánchez (nótese que no digo a su partido) un diputado de BNG, otro bloque nacionalista. Total 122, por lo que necesita los 7 diputados de Puigdemont, para llegar a los 179 diputados y poder gobernar en primera ronda, o su abstención, en la segunda votación, que sería por mayoría simple. El cabalístico y precioso 7, lo ha estropeado los 7 pecaditos capitales, los 7 diputados de ERC y los 7 de JxCAT,

En definitiva, un partido que perdió las elecciones generales puede gobernar España, con los que no quieren ser españoles. Y no será porque no se lo están diciendo por todos lados. El pueblo, que se está manifestando, para decir que PSOE sí, pero Sánchez no. Carismáticos socialistas, como Felipe González, Alfonso Guerra o Nicolás Redondo, no pueden ser más claros. Algunos presidentes de autonomías, con dignidad y valentía, del PSOE, como García Page en Castilla La Mancha o Fernández Mañueco en Castilla León, también están en contra de tantas concesiones a unos en perjuicio de otros, que son muchos más. Juristas de todo tipo se rebelan contra una amnistía interesada y personal. ¡Qué más quiere! Sí: gobernar a toda costa.