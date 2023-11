El miércoles pasado cambiaron las tornas. El policía bueno fue Ayuso y el malo Feijóo. La primera condenó a los ultras por los actos violentos contra la sede del PSOE y los ataques a la policía (fueron heridos treinta agentes), el segundo cargó contra Sánchez. No falla. Ya pasó con Casado. Cuando uno dice ‘digo’, la otra contesta con ‘diego’. Siempre hay en el PP dos sesgos que se suplantan, soslayan o atropellan según vengan dadas. Incluso cuando, como es el caso, se trata de manifestaciones violentas capitalizadas por la extrema derecha y grupos abiertamente nazis que aparentemente en nada le benefician. Sea como sea, no olvidemos la gravedad de los hechos. Uno puede estar legítimamente en contra de la futura ley de amnistía y manifestarse por ello. Faltaría más. Otra cosa es cómo se expresa esa oposición. Lamentablemente, hemos visto estos días que el ramalazo antisistema que anida en la derecha cuando no gobierna no puede dejar de supurar por algún lado. Ya se encargó Aznar, con su voz de ultratumba, de calentar el ambiente. Y Ayuso, que ahora condena, no se ha cansado de repetir que «estamos sometidos por un tirano», que vamos camino de una dictadura, o que «el Rey ha sido cómplice del Gobierno ilegítimo por firmar los indultos». Así nos va. Así les va.