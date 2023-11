Panorama desde abajo

A la hora de escribir estas letras, el panorama sociopolítico español no es alentador. Distinguía el gran Umberto Eco entre apocalípticos e integrados, allá por los sesenta del pasado siglo, nada menos, y es una categorización que se ha de tener siempre presente antes de lanzarse al barranco del pesimismo o ponerse a volar con alas de optimismo cósmico. Los medios de comunicación y la cultura de masas presentan hoy, como habitualmente, motivos para las dos visiones: todo está perdido, vamos de mal en peor, versus todo irá mejor, los ciudadanos son tenidos en cuenta y participan activamente en la construcción de una humanidad más justa. La balanza se inclina hacia lo apocalíptico, aunque hay esforzados buscadores de la integración. Claro que siempre se puede poner en el platillo del optimismo cosas como las fotos de la Pedroche tras su parto y de los looks de nuestra reina e hijas, por ejemplo, que todo pesa.

Ello no obsta para reconocer que tenemos algunas pesas gordas difíciles de contrapesar. En el orden económico, para empezar, la renta real per cápita de los hogares españoles no sólo no ha crecido como la media de los países de la OCDE, un 22,1%, sino que está un 0,7% por debajo de la de 2007, lo que nos sitúa como el tercer país peor de la OCDE. En el mismo periodo, el PIB español ha crecido un caquéctico 3,8%, cuando la media de la UE es del 14,3 y la de la OCDE del 16,7%. La gente que madruga de verdad, los trabajadores, además de padecer el serio problema de la vivienda, el del paro juvenil con la tasa más alta de la UE, como ocurre con la de subempleo, la gente en fin se está empobreciendo notablemente, puesto que la inflación en esos casi 16 años no ha sido cero. La buena noticia es que, en cambio, las ganancias de los bancos crecen imparables, sin correlación con sus servicios a la ciudadanía.

En el ámbito político, hubo un día en que Sánchez creía que un pacto con Podemos le quitaría el sueño; pero como ha resultado sobrevivir a ello e incluso sacar adelante presupuestos y leyes mayoritariamente bien valorados por los españoles, ha debido de pensar que puede desafiar el insomnio y se dispone a gobernar con nacionalistas de toda laya. En el platillo integrador, por el contrario, hay que poner maravillas: lo que tan solo unas semanas atrás era ‘imposible’ (traspaso integral de las rodalies), ahora es posible (se cede a una nueva entidad participada por el Estado y la Generalitat. Problema resuelto). Con la cacareada y aún desconocida ‘ley de amnistía’, los que eran delincuentes prófugos de la justicia española podrán devenir héroes del independentismo, y el resto habremos de concluir que todo sea por el bien de las relaciones entre el Estado español y el independentismo catalán. A fecha de hoy, los actores de los CDR y Tsunami Democràtic (que decían promover ‘la desobediencia civil’ y la ‘no violencia’ pero llamaron a colapsar el aeropuerto de El Prat y lo lograron) ¿son reos de terrorismo o víctimas políticas amnistiables? El primer condenado aceptó hace unos meses una condena de más de tres años de cárcel por rociar a un mosso con un extintor, ¿en qué quedamos?

Y por si faltase algo, la ya deteriorada imagen de la Justicia española no hace sino empeorar. En el texto aprobado esta semana por mayoría, en un pleno del CGPJ de cuya legalidad algunos dudan, -un Consejo que está en funciones nada menos que desde diciembre de 2018 por la renuencia del PP a su renovación- se pone de manifiesto una cierta alineación sorprendente y preocupante con algunos postulados de la derecha que no ha logrado la investidura, con afirmaciones como que la aparentemente probable y aún desconocida ‘ley de amnistía’ podría tener como efecto la «abolición del Estado de Derecho en España» o que «[degradaría y convertiría] nuestro Estado de Derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el interés de España». No explican cómo hay ‘rechazo al pluralismo político’ en un proyecto en el que participan al menos cinco partidos diferentes. Añaden que el fin de la amnistía sería «que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas», sin mención a la reciente no investidura de Núñez Feijóo en la que esas ‘fuerzas políticas’ no lograron apoyos parlamentarios suficientes. Si a todo esto sumamos las conclusiones del último estudio nacional sobre opinión pública elaborado por el CEMOP de la Universidad de Murcia y conocido hace unos días, según las cuales (cito de la página 9) para «una mayoría de los entrevistados, si el país está en peligro, es preferible tener líderes fuertes que actúen con decisión, aunque ello suponga alterar los procedimientos democráticos habituales». El estudio no aclara cómo o quién determina ese ‘peligro’ para el país. «También una mayoría apoya que habría que prohibir que aquellos partidos que defienden «ideas ilegítimas» se puedan presentar a las elecciones». Tampoco se aclara qué tipo de ideas serían ‘ilegítimas’ ni cómo ni quién lo determinaría, aunque al parecer para los encuestados estas aclaraciones no eran necesarias, lo cual sería muy gordo en el platillo de la preocupación. Que sepamos, todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria en España son legales y legítimos. Y añaden los autores del estudio: «Estos resultados exploratorios confirman que, al igual que ha sucedido en otras sociedades, la creciente polarización en nuestro país puede llegar a entrañar serios problemas para la democracia» y si la democracia está en peligro entonces es seguro que lo estará el país.

¿La preocupación es como el amor, inagotable? Refugiarse en el epicúreo jardín de la vida estrictamente personal puede resultar en estos tiempos una tentación reforzada, pero conviene plantearse si no tendrá algo de suicida.