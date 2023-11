La amnistía pone espídico al Gobierno de Ballesta

Se ha obrado el milagro en la Glorieta, la sede del Gobierno local de Murcia. Parece que Santiago se ha caído del caballo o que Santo Tomás ha visto las laceraciones de Jesucristo. El caso es que los de Ballesta se han puesto las pilas a raíz del pacto nacional de los socialistas con ERC para la investidura de Pedro Sánchez como presidente. Y se han puesto reivindicativos. No hay que pensar mal de esta conducta espídica de la bancada popular y no echarles en cara que cuanto el Estado está en manos de su partido no se ponen gallitos. Ejemplos hay de sobra para: soterramientos, plan de infraestructuras de la zona norte, transporte público, tranvía, etc.

Nada como que en Madrid haya un partido diferente al tuyo para acordarte que Málaga, Sevilla, Valencia o Las Palmas reciben más dinero que la capital de la Región, en palabras del concejal de Gestión Económica, José Francisco Muñoz, que se ha puesto valiente y quiere que el Estado le aumente los 200 euros por habitante que desembolsa al municipio de Murcia. En definitiva, plantea la revisión del Fondo Complementario del Estado para que se puedan equiparar los datos. Unas cantidades que son muy necesarias para acometer iniciativas que llevan tiempo en el tintero y que sin un empujón nacional no se podrán llevar a cabo con la magnitud suficiente. Cualquier dinero es bienvenido en un ayuntamiento que ha tenido que hacer recortes en distintos capítulos, entre ellos, el de Personal con el consiguiente cabreo de ciudadanos y funcionarios. Está bien que el concejal de Gestión Económica y los populares se crezcan ante los de fuera, pero también sería aconsejable que lo hicieran con los de dentro. Es decir, con la Administración regional a la que le deberían exigir que se hiciera cargo, al menos, de parte de las competencias impropias que el Ayuntamiento de Murcia desembolsa sin que le correspondan. En total, unos 50 milloncejos de euros de nada, que servirían para, entre otras cosas, pagar durante más de un año las inversiones en la ciudad y en las pedanías. O, prácticamente, todo el transporte público a lo largo de un ejercicio, incluyendo tranvía y autobús. Tragar todo lo que la Comunidad Autónoma quiera ya no es sostenible por los importantes retos que debe afrontar Murcia, sobre todo, en varios asuntos de lo más controvertido en los últimos años, como es el transporte público, el área metropolitana, la renovación de la flota y la culminación de la ampliación de un medio masivo como el tranvía. Mucho trabajo por realizar desde la Administración local para lograr hacer entender a los de López Miras que Murcia debe tener un estatus especial por ser la capital. Ya lo pidió el que fuera alcalde durante veinte años sin que su partido le hiciera mucho caso. Miguel Ángel Cámara puso nombre a su petición: estatuto o ley de capitalidad, que permitiría al Ayuntamiento tener dinero extra y más competencias en ordenación del territorio, seguridad y transportes. También hizo sus reclamaciones, aunque con menos pretensiones que el longevo regidor, el socialista José Antonio Serrano en su corto reinado con el mismo resultado. Falta por ver si en este nuevo mandato de los populares se reclamará esa ley o estatuto de capitalidad por las molestias que sufre el municipio debido a su centralidad y sus conexiones. O si por el contrario, se agarran a su cruz y solo reclaman ante el Estado. Deben llevar cuidado los de Ballesta cuando se ponen pedigüeños. Pueden abrir la puerta a que los alcaldes pedáneos o presidentes de juntas municipales los emulen, como representantes públicos y defensores de sus territorios que son, y comiencen también a solicitar fondos para acabar con discriminaciones con respecto a la ciudad. Pueden desempolvar la sentencia del Tribunal Supremo que respaldó al que fuera pedáneo de Sucina José Mercader en su petición del 8% del presupuesto municipal para las pedanías. Cuando uno se pone a reivindicar pueden pasar cositas. Por nadie pase.