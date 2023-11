Ahora que ya nos vamos conociendo un poco, sabrán que una de mis grandes pasiones es el cine. En este sentido, les recomendaré algunas películas que creo que podrán ser del interés del lector:

'Chantaje' , la primera película sonora que rodó Alfred Hitchcock, y a la sazón, la primera película sonora del cine británico. Obviamente, ni que decir tiene, el argumento es un burdo chantaje que un desconocido hace a la protagonista, Alice, y que es investigado por Frank, un detective del Scotland Yard.

, la primera película sonora que rodó Alfred Hitchcock, y a la sazón, la primera película sonora del cine británico. Obviamente, ni que decir tiene, el argumento es un burdo chantaje que un desconocido hace a la protagonista, Alice, y que es investigado por Frank, un detective del Scotland Yard. 'Los siete magníficos' . Aunque muchos no lo sepan, esta película es una adaptación de 'Los siete samuráis' de Kurosawa. Los habitantes de un pequeño pueblo mexicano cerca de la frontera con los Estados Unidos son extorsionados por una banda de malhechores, dirigidos por ‘Calvera’, que quitan a los habitantes del pueblo el fruto de sus cosechas, dejándolos maltrechos.

. Aunque muchos no lo sepan, esta película es una adaptación de 'Los siete samuráis' de Kurosawa. Los habitantes de un pequeño pueblo mexicano cerca de la frontera con los Estados Unidos son extorsionados por una banda de malhechores, dirigidos por ‘Calvera’, que quitan a los habitantes del pueblo el fruto de sus cosechas, dejándolos maltrechos. En 'El jinete pálido' , de Clint Eastwood, un grupo de colonos se establecen en un lugar de California, donde son hostigados y chantajeados por los hombres de Lahood, para que les vendieran sus tierras a precio de saldo y se marcharan.

, de Clint Eastwood, un grupo de colonos se establecen en un lugar de California, donde son hostigados y chantajeados por los hombres de Lahood, para que les vendieran sus tierras a precio de saldo y se marcharan. 'Pagafantas'. En este caso no estamos hablando de un clásico, ni siquiera para mí, de una buena película. Pero el título me viene que ni pintado.

Y es que, dejando ya a un lado el cine y centrándonos en la actualidad patria, Puigdemont, con toda la cara de tolai que tiene, le ha cogido el gusto a humillar a Pedro Sánchez. Porque del chantaje y la extorsión política ha pasado directamente a la humillación y a dejarlo como un auténtico pagafantas. Y esto podría resultar hasta gracioso en un momento dado. Si no fuera porque, de paso, no nos estuviera humillando a todos los españoles, que tenemos que soportar atónitos cómo a pesar de que los pantalones de Sánchez ya no le llegan a los tobillos, el del peluquín sigue jugando con él, como si de un títere se tratara.

Les han hecho entre los de Junts y los de Esquerra, tanto al presidente, como a todos sus ministros, así como al reato de sus palmeros, decir una cosa y la contraria a cuenta de la amnistía. Para, finalmente, acabar aceptando todos pulpo como animal inconstitucional de compañía. Les han hecho aceptar el traspaso de las Rodalies, asumiendo el Estado la deuda de 132 millones que la Generalitat tenía con Renfe. Se da la circunstancia de que el propio Gobierno veía este traspaso como imposible solo hace unos meses (de hecho lo es), y que el sindicato de maquinistas no descarta movilizaciones. Les han perdonado 15.000 millones de euros de la deuda que Cataluña mantiene con el Estado, rompiendo en pedazos el principio de solidaridad interterritorial. Les han hecho posar en una reunión en Bruselas con un prófugo de la justicia, debajo de una foto con una urna de la consulta ilegal del 1-O.

Y a pesar de todo este ejercicio de pagafantismo por parte de Sánchez, a fecha de la redacción de esta columna de opinión Puigdemont ha roto sine die las negociaciones con el PSOE. Seguramente esperando a que Sánchez pase por debajo de la mesa, o se ponga de rodillas, qué sé yo. Cualquier humillación le debe parecer poca.

Y es que ni al mismísimo Berlanga, volviendo al cine, se le habría ocurrido un argumento tan kafkiano y tan surrealista para una de sus películas.

A estas alturas, la mayoría de los españoles, los que no están en ninguna trinchera ideológica, obviamente, ya no saben si reír o llorar con la situación política del nuestro país.

Otros directamente están como dijo Estanislao Figueras, presidente de la Primera República, «hasta los cojones de todos nosotros». El señor Figueras, tras la enésima reunión de políticos incapaces de llegar a ningún acuerdo, se levantó de la mesa, y pronunció la tan malsonante como explícita frase. Para acto seguido coger un tren y marcharse a Francia, sin ni siquiera llegar a presentar su dimisión. Y es que aún quedaba un ápice de dignidad.