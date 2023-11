Bendita la amnistía que nos trae la quita de la deuda

Los murcianos que sufrieron las inundaciones de 1948 elevaron una pancarta para agradecer la visita de Franco: «Bendita sea la riada que nos ha traído al Caudillo». Hoy vivimos una situación que invita a parafrasearla: «Bendita sea la amnistía que nos trae una quita de la deuda».

Y es que para la Región de Murcia hay algo más tremendo que la amnistía a los actores del ‘procés’: la deuda de 12.000 millones de euros que duplica con creces el presupuesto regional. Técnicamente, si la Comunidad fuera una empresa, hace tiempo que habría entrado en quiebra. Si el Gobierno central condonara el 80% de esa cantidad, cálculo que según varios indicadores se debe a las obligaciones del FLA (aportaciones extraordinarias del Gobierno central para suplir la falta de liquidez que trajo la crisis financiera de 2008), la sensación sería como la del ciudadano que paga el último plazo de su hipoteca a cuarenta años. Entonces ¿por qué el Gobierno regional está tan enrabietado?

La perspectiva del pacto del PSOE con los independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez venía escandalizando al PP por la cesión de la amnistía, pero tras la firma de ERC, en que al perdón de los pecados políticos se añaden también los económicos (15.000 millones de la deuda catalana al Estado), los de Feijóo muestran dificultades para encajar una crítica coherente, dado que los socialistas han anunciado que todas las Comunidades autónomas serán beneficiarias del recorte de sus respectivas deudas. Y así, a la vez que critican el pacto, los presidentes autonómicos del PP, que son todos los del mapa nacional, salvo un par de excepciones, andan echando las cuentas sobre las cantidades de que se verán aliviados. ¿Cómo denunciar la ‘traición’ a España de Sánchez a la vez que se quiere participar del botín? Y si se renuncia a él por mantener una crítica coherente ¿cómo justificar a los administrados el desdén ante un beneficio tan importante, decisivo para la satisfactoria gestión de los recursos públicos?

Este es el punto en que el PSOE ha roto el dilema ‘truco o trato’. El trato con los independentistas incluye también el truco, es decir, el modo de desplazar la atención de la amnistía y poner en ebullición a todos los presidentes del PP, que a la vez que, por disciplina de partido, califican la medida de las quitas como un ejercicio de oportunismo no quieren perder su oportunidad, de acuerdo a sus propios intereses territoriales. Sánchez, ¿qué hay de lo mío?

Pero no vayamos tan deprisa. El concepto que maneja el presidente murciano para esta Comunidad, la infrafinanciación, no es al que se alude en el pacto PSOE/ERC, pues en éste la quita de la deuda de los 15.000 millones a Cataluña se calcula, quién sabe con qué metodología, en «el impacto negativo del ciclo económico», el de la crisis de 2008. No podía ser de otra manera, pues la Comunidad catalana no sufre precisamente de infrafinanciación (Fedea la coloca en lo alto de ránking referido a las que mejor fortuna tienen en ese aspecto). De modo que las cuentas que hace el Gobierno regional acerca del impacto del 80% del FLA sobre la deuda está fuera del marco que se ha establecido en el pacto catalán.

En 2021, como recuerda El Confidencial, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmaba en el Congreso que «es obvio que en la Comunidad Valenciana y en la de Murcia la infrafinanciación se ha convertido en deuda». Pero para el pacto catalán el criterio es distinto, diríase que el inverso, pues no se habla de infrafinanciación sino de infraejecución, con lo que se da a entender que el Estado no ha invertido todo lo que le era obligado en Cataluña, de ahí un 20% de la deuda de esa Comunidad que el Gobierno central vendría a salvar.

Otra cosa es que una vez que Sánchez constituya su Gobierno, si es que lo consigue, admita atender al factor reconocido por la ministra Montero en Comunidades como la valenciana, la andaluza o la murciana como generador de la mayor parte de la deuda, pero si fuera así no existiría equivalencia con el criterio aplicado en Cataluña, y si lo hace con éste es muy probable que el porcentaje de la quita resultara muy inferior, que es lo que teme San Esteban.

De momento, lo que hay plenamente cifrado, según me apunta un experto con experiencia en estas lides, es que, con la población registrada en 2021, los 15.000 millones que se perdonan a Cataluña repercuten en que de los 1.923 euros que gana cada catalán 316 los pagamos cada uno del resto de los españoles. Así, los habitantes de una Comunidad rica como Cataluña deberán 1.607 euros netos menos que les pagaremos los ciudadanos con menor renta que ellos. Cuando se materialice el acuerdo firmado con ERC, esos 15.000 millones que eran ‘deuda de los catalanes’ serán deuda de ‘todos los españoles’. Lo ha dicho muy claro Oriol Junqueras: «La condonación de la deuda es como meterle en el bolsillo 2.000 euros a cada catalán». ¿Y de dónde vienen esos 2.000 euros? Pregunta retórica.

Pero no corramos tanto, vuelvo a repetir. Los portavoces socialistas han insistido en que habrá quitas o aportaciones de compensación para todas las autonomías. Pero sobre cómo se lleve a cabo este propósito y qué criterios y metodologías se utilicen para hacer los cálculos no hay indicio alguno, de manera que cabe sospechar que cuando el Gobierno Sánchez esté constituido cada Comunidad tendrá que pelear su cuota por su cuenta, ya con un ministerio en posición de racanear, y más cuando los presidentes autonómicos constituyen la ‘guardia de corps’ de Feijóo, es decir, la oposición pura y dura.

Cataluña tiene bien apestillados los compromisos mediante un pacto cuyo cumplimiento será vigilado por un mediador o como lo llamen, pues como asegura Puigdemont, «los catalanes cobramos por adelantado, ya que no nos fiamos del Estado español». Los murcianos, sin embargo, tendremos que ponernos a la cola, con el Gobierno central ya constituido, y a la espera de que Sánchez cumpla una palabra que tan sólo ha ofrecido en abstracto, al ya te veré. Es muy probable que en Moncloa ni siquiera hayan echado cuentas de lo que significará en términos globales la quita de las deudas autonómicas.

Y todo esto en un ambiente de improvisación, sobre la marcha, tapando brechas, boqueando para llegar a la investidura, tras de la cual lo prioritario será atender a los socios que la han facilitado. Y lo peor es que estas decisiones sobre tan delicadas cuestiones económicas, más allá de la polémica política de la amnistía, se producen sin considerar la cuestión estructural de la financiación autonómica, en la que la Región de Murcia, con quita o sin quita, con quita grande o pequeña, sigue estando en situación de enorme desventaja, injusta por más señas.

Mientras tanto, usted, señor ciudadano, está en un brete. Si ha llegado a interiorizar que la amnistía, a pesar de tratarse de una decisión sobrevenida por cuestión de necesidad de Sánchez, puede ser oportuna para normalizar la convivencia, será tachado de vendepatrias, de traidor a las esencias y de contribuir a romper España. Si, por el contrario, se muestra crítico con esa medida, será disgnosticado de catalanofóbico, facha o inadaptado a su tiempo. Si alguien tiene la fórmula para establecer un juicio sobre la situación actual sin dejarse arrastrar por las respectivas iglesias debiera patentarlo.

La clase política no da más de sí. Feijóo afirma que quien cambia votos por dinero público es un corrupto, olvidando que las autonomías gestionan, por ejemplo, un tramo del IRF gracias a la concesión de Aznar a Pujol en el Majestic, y el PSOE juega a ver quién dice la mentira más gorda, si López Miras cuando aseguró que no pactaría con Vox, o Sánchez en la campaña electoral en que negó la amnistía. Y luego está la excitación en las calles, alentada por partidos como el PP que tal vez no han previsto la aparición de pancartas que llaman al Ejército y a la Guardia Civil a un golpe de Estado, como ayer en Cartagena. Se llama jugar con fuego.

El debate político va ahora de refranes. Si Sánchez afirma que hay que hacer de la necesitad virtud, López Miras debiera proclamar que no hay mal que por bien no venga. Bendita sea la riada que nos trae la quita. Siempre será mejor que la que nos trajo a Franco.