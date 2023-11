La necesidad de una economía inclusiva y del bien común

En los últimos tiempos, nuestra sociedad ha enfrentado una crisis profunda, una crisis que se origina en la pérdida de valores fundamentales y un compromiso decreciente con el bienestar social. A esta crisis se han sumado desafíos recientes, como la pandemia del covid-19 y los conflictos bélicos globales que parecen no tener fin. Los resultados son evidentes: una sociedad agotada y desencantada, con una creciente percepción de que nuestra clase política y la élite económica están más enfocadas en sus intereses personales que en el bienestar común.

Sin embargo, no hemos perdido la esperanza y seguimos luchando por un futuro mejor. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué tipo de futuro queremos? Es probable que, en los próximos años, veamos un ligero aumento en el Producto Interior Bruto (PIB) de nuestro país. En ese momento, es probable que los políticos y los medios de comunicación alineados con ellos proclamen que estamos en la senda de la recuperación y que todo saldrá bien. Pero aquí reside un error fundamental: el PIB, si bien es un indicador económico importante, no es suficiente para evaluar la salud económica de nuestra sociedad. El crecimiento económico, por sí solo, no garantiza que la riqueza se distribuya de manera equitativa entre los ciudadanos.

Para abordar de manera integral nuestra recuperación como sociedad, es fundamental considerar otros indicadores que reflejen aspectos esenciales de nuestro bienestar, como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) o el Índice de Felicidad Interior Bruta (FIB). Estos indicadores evalúan no solo la riqueza material, sino también factores como la esperanza de vida, el medio ambiente, la salud, la igualdad de género y el bienestar en general. Adoptar estos enfoques nos permite mirar más allá de los números fríos del PIB y comprender mejor la calidad de vida de nuestros conciudadanos.

Queremos un mundo mejor para todos, no para una élite minoritaria que se enriquece a expensas de los recursos de nuestro planeta. Esta élite, en gran parte gracias a un capitalismo salvaje, ha acumulado un control desproporcionado sobre los recursos económicos y financieros, aprovechando los avances tecnológicos sin considerar el bien común.

En la actualidad, la política económica a menudo se centra en el crecimiento económico, con el entorno ambiental y el bienestar social en un segundo plano. Sin embargo, necesitamos un enfoque económico más equitativo y sostenible. La obsesión por el crecimiento constante está en conflicto con la necesidad de preservar nuestro entorno y garantizar la igualdad y el bienestar de todos los ciudadanos. Es esencial que la política y la economía trabajen juntas en beneficio de la sociedad, con total transparencia y una visión clara de legar a las futuras generaciones un mundo más solidario y sostenible.

Para lograr esto, debemos considerar la economía inclusiva y la economía del bien común como enfoques esenciales. La economía inclusiva, que cada vez tiene mayor influencia entre los actores socioeconómicos, se centra en la participación activa de todos los ciudadanos en la vida económica, con el fin de reducir las brechas de desigualdad. Promueve la inversión en educación, capacitación y oportunidades laborales para todos, independientemente de su origen socioeconómico. Esto no solo mejora la vida de los individuos, sino que también beneficia a toda la sociedad, ya que una población educada y empoderada es más productiva y contribuye al crecimiento económico sostenible.

La economía del bien común es otro concepto crucial que coloca el bienestar de la comunidad en el centro de la actividad económica. Propone un cambio de paradigma en el que no solo se valora el éxito financiero de las empresas, sino también su contribución al bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente. Las empresas que adoptan este enfoque consideran no solo sus beneficios económicos, sino también su Responsabilidad Social Corporativa. Esto genera un ciclo virtuoso en el que las empresas prosperan a medida que contribuyen al bienestar general.

La implementación de estos enfoques no es tarea fácil, pero es urgente y necesaria. Debemos dejar atrás la mentalidad de crecimiento a toda costa y adoptar una perspectiva más holística. La economía inclusiva y la economía del bien común no solo nos ayudarán a superar la crisis actual, sino que también sentarán las bases para un futuro más justo, equitativo y sostenible.