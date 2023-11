Día de difuntos

Lo que determina tu existencia; los fracasos, las parejas que te hacen caer, los amigos que te vuelven a levantar, el lugar elegido y mil alicientes más, son los que confeccionan una vida, la misma que un día dejaremos de habitar. Pero, con suerte, alguien limpiará nuestra tumba y la exornará con flores. El golpe de intensidad antes de acabar bajo la lápida va a gusto del consumidor. Sabemos que subir la potencia significa faenar el doble, muy duro.

Hay quien no se conforma con el rol de ir cada mañana a trabajar o cumplir con las obligaciones de base. Unos optan por mono y otros por stereo, 33 o 45 RPM... Podemos forjar nuestra biografía con absoluta rutina o elegir lo imprevisible. Buena elección debería ser tanto una como otra. Solo cuando descubres que es una exigencia insana esperar al amor romántico, anhelar el éxito hasta la obsesión o mantener una relación que no te compensa, lo has entendido todo. Despojarse de la comodidad, la autonomía y elevar tu poder de decisión para la anhelada apertura de mente, sale caro. Quemamos demasiada energía manteniendo un esfuerzo constante por querer agradar a quien no lo pone fácil, luego toca todo eso de la auto aceptación que involucra el perdón y mucha voluntad, ahí es cuando caes agotada. En los cementerios, todos los días son iguales, por eso es recomendable negarse a vivir sumergido en el día de la marmota (Atrapado en el tiempo, Harold Ramis, 1993), pues alguien nos contó que el eterno retorno al país de lo mismo cambia si la actitud es adecuada. Yo entiendo por ‘actitud’ saber cuidar a quien lo merece, aunque también me pagan por hacer lo propio por el que jamás hizo méritos. He llevado flores a los que hicieron de mi tiempo un manantial de ternura, paz y esperanza. Me niego a limpiar nichos de los que me forzaron a aprender a base de tropezar, que hay gente que no vale lo que duele. Han sido días de tradiciones, de conmemorar a nuestros difuntos, encender velas por su memoria y rendirles culto si lo considera tu creencia. Hoy pasé por el Campo Santo para sentir un poco de paz mientras recordaba anécdotas acontecidas con tantos seres queridos allí enterrados, demasiados ya. He recorrido sus pasillos cargados de coronas ya marchitas (con este calor impropio de noviembre es normal que las flores estén a punto de perecer). Ha sido sorprendente la infinidad de preguntas que mentalmente hice a mis añorados seres allí enterrados, pero más aún a otros desconocidos.

¿Y usted cuánto ha vivido? ¿Has amado o te han amado? ¿Reíste lo suficiente? ¿Supiste relativizar el tiempo y los problemas? ¿Supo realmente quienes fueron sus amigos? Menudo show mental tuve que montar para no ponerme a llorar y patalear por la injusticia que supone la muerte de un ser querido, y por la tristeza al comprobar que nadie tiene una canción grabada en su lápida. ¿Cuál sería la tuya? Dadas las circunstancias, he vuelto a casa pensando que yo optaría por Free Bird (Lynyrd Skynyrd) para escribir en el mármol. Luego me he sentido más viva que nunca, y he elegido cambiarla por La Vía en Rose, de Édith Piaf. Mientras estés vivo se puede.