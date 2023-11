Conduciendo con los Rolling Stones

Conducía de vuelta a casa el sábado. A pesar de que la luna estaba llena por encima de las colinas onduladas, la noche era muy oscura. Sabía que el mar estaba a mi derecha, pero no podía verlo. No me cruzaba con nadie en la carretera. Yo estaba ese día algo desanimado por las cosas de la vida, en uno de esos momentos en los que todo se mueve alrededor y tú permaneces quieto, sin saber adónde ir, ni qué hacer.

Entonces moví el dial de la radio y empezó a sonar una canción de los Rolling Stones. Llevaba unos días deseando escuchar su último disco, del que tanto se estaba hablando, pero no había encontrado el momento de buscarlo en Spotify. Y ahora, por azar, sonaba en la radio, como antiguamente, cuando era la música la que te encontraba a ti. Era en Radio 3 (una de esas pocas cosas que permanecen a lo largo de la vida), un programa que se llama Música con subtítulos, y estaban repasando todo el disco. No me apetecía escuchar los programas deportivos, ya había tenido suficiente con el triunfo del Madrid en el clásico (otra de las cosas que permanecen inalterables), así que me quedé ahí mientras avanzaba por la carretera recta y vacía.

La voz sonaba nítida, fuerte, y llenaba la oscuridad, confundiéndose con ella en medio del silencio del viaje, mezclada con mis pensamientos. Entonces ocurrió algo. La canción era Sweet Sounds of Heaven, que, según el presentador del programa, cantaban con Lady Gaga y con Stevie Wonder al piano. La letra dice: «Escucho los dulces sonidos del cielo cayendo sobre la tierra. / Escucho los sonidos más dulces del cielo descendiendo a la deriva». Pero eso no es lo importante, yo no la entendía bien. Aunque sí podía sentir cómo los sonidos del cielo caían y, con el mismo impulso, me transportaban muy lejos. La canción es muy larga. En un momento dado parece que termina. Hay dos segundos de silencio y entonces suenan las notas del piano. Y yo ya no estaba en el coche, sino en una habitación muy lejana de mi adolescencia. No es que esas notas me hicieran recordar algo, sino que podía sentirlo en la piel. La música abría ese espacio fuera del tiempo que atesora toda la emoción de un instante.

La vida se sostiene como la canción en la oscuridad, brillando antes de diluirse en la misma materia invisible de la que está hecha, y solo puede recuperarse con el corazón, cuando el alma ha sido tocada y hecha vibrar por la mano que va cosiendo las cosas a lo largo del tiempo y que, con ayuda del arte (la música, por ejemplo), podemos recuperar para, ahora sí, comprenderla. Proust creía que esa recuperación era involuntaria, pero activada por alguna sensación: un olor, un tacto, un sonido, esas cosas invisibles tras las que va el arte, como dice Benjamín Labatut «cuando todo el mundo dice que lo invisible no existe o que no importa o que es una ficción y te das cuenta de que ahí es donde ocurren las cosas más importantes».