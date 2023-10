Héroes, políticos y vacunas

En otra realidad. Dos chicos, de unos veinte años, con pinta de universitarios, están en un semáforo y uno de ellos le dice al otro: «Tío, mi madre vive en una realidad aumentada».

Caridad. Alguien de Jesús Abandonado me cuenta que van a abrir otra ‘sección’ en su labor de ayuda a los más necesitados. Esta vez van a dedicar esfuerzos a acoger a los aún más marginales de la sociedad, a los que ya no les queda nadie ni nada, a todos aquellos de los que se sabe que darán problemas porque sus situaciones personales y sociales están completamente al margen de la sociedad. Son seres humanos difíciles de tratar, pero son valientes los de esta institución, creen en lo que hacen, y, quizás, como dice un buen amigo, «son más de la Caridad que de la Fe y la Esperanza». Todos debemos apoyarlos porque este paso adelante es de héroes.

No es el lugar. Me ha hecho poca gracia ver a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz firmando su acuerdo de legislatura en el Museo Reina Sofía. ¿Es que no había otro sitio mejor? Suelo ir a ese museo cuando estoy en Madrid. Imagínense que voy por allí viendo cuadros de Juan Gris, que me encantan, y me encuentro con los políticos dándose besos. Ahí están las sedes de los partidos, el Congreso de los Diputados, el Senado y el aire libre, que también podía haberse ido a la Casa de Campo, a firmar o de merienda. Es que no me cabe en la cabeza que tenga que ser en el museo.

Ella es fuerte. Dos personas mayores salen de un centro de salud apretándose con una gasa en la parte superior del brazo. Vienen de vacunarse, así que tienen al menos ochenta años cada uno, que es la edad con la que están trabajando ahora. «¿Te duele?», pregunta ella. «La de la gripe no, pero la del covid sí mi molesta», le responde él. «Pues a mí ninguna de las dos», dice la mujer y tira la gasa en una papelera y se baja la manga de la blusa que lleva puesta.

Qué inmenso error. Han despedido a Rosa Roda de Onda Cero. Ellos se lo pierden porque era una voz que respetábamos muchos en esta Región. Espero que pronto encuentre otra atalaya desde la que seguir mirando, escuchando y trasladándonos su visión de buena periodista. La van a echar de menos hasta aquellos a los que criticaba. Como irónicamente ha dicho en las redes Luis Gestoso, de Vox: «¿Con quién me voy a pelear ahora?» Y le deseaba suerte a Rosa. Y la va a tener, estoy seguro.

Series. He visto el cuarto capítulo de la serie La Mesías. Hay que atarse los machos, oiga, pero es fascinante. Quiero decir que no esperen cine para relajarse, sino originalidad en el tema y en el tratamiento, magnífica escritura, interpretaciones impresionantes (ese Albert Pla inconmensurable). Por otro lado, le he echado un vistazo al principio de la nueva temporada de Élite. Es lo peor de lo peor. Los chicos y chicas del colegio Las Encinas los representan actores y actrices que tienen años para ser los profesores en vez de los alumnos. Es absolutamente ridículo.

Tragedia. Me entero por la prensa de un tema tremendo, trascendental, diría yo. Resulta que Tamara, la hija de la Preysler, ha encargado un ático de lujo a un arquitecto que se llama Joaquín Torres, que lo ha llenado de ventanales y ha dejado la fachada totalmente acristalada. Pues, bien, la muchacha ha decidido que se la va a ver mucho desde fuera y ha mandado poner un seto de cien mil euros alrededor que tape los cristales porque quiere tener privacidad. El arquitecto se ha cabreado y ha dicho que eso es una auténtica estupidez porque los cristales se oscurecen con la luz y no se ve nada desde fuera. Se ve que ella solo miró desde dentro. A ver qué hace ahora con los cien mil euros de plantas. Menudo problema.

Aprovechando lo que va a perderse. Un hombre subido a una escalera recoge las aceitunas de un olivo en los jardines del Malecón de Murcia. Consigue una buena bolsa y cuando termina lo veo irse a su casa con la escalera al hombro. También veo palmeras datileras en varios sitios llenas de frutos maduros (por ejemplo, en el paseo de marítimo de Los Urrutias) pero ya nadie los coge. Antes siempre había un vecino que cortaba las ramas de dátiles y repartía a sus vecinos. Ahora son las cotorras invasoras las que se ponen hasta arriba de dátiles maduros.

Pena

Ha fallecido el pintor José Lucas, un extraordinario artista y una excelente persona. Nos queda su obra y su recuerdo. Y los bellos poemas de su hijo Antonio. Adiós, Pepe, amigo.