Me alegra que me haga usted esta pregunta

Nadie convoca un referéndum para perderlo. Es una de esas certidumbres establecidas por la experiencia. Hay alguna excepción que confirma la regla, como el caso en su día de Pinochet, pero sabemos de antemano que cuando un Gobierno, o un partido entre sus propios militantes, organiza una consulta es porque está convencido del resultado. Hasta Felipe González consiguió el ‘sí a la OTAN’ después de haber prometido que ‘de entrada, no’. Y es evidente que Pablo Iglesias no puso en juego volver a vivir en Vallecas cuando solicitó permiso a la militancia de Podemos para hacerlo en su casoplón. No cabe distinguir entre consulta y referéndum, pues cuando se promueve la primera es para ‘refrendar’ lo que se sugiere.

Por tanto, el PSOE se podría ahorrar el trámite de la votación interna para sancionar una decisión preestablecida acerca de la formación de un Gobierno mediante la concesión de la amnistía a los promotores de la independencia de Cataluña. Pero en realidad esto no es exactamente lo que se pretende, pues en circunstancias normales bastaría el respaldo obtenido ayer en el comité federal, máximo órgano de dirección entre congresos. El motivo es otro: se trata de que el conjunto de la militancia vuelva a dar carta blanca al líder de la organización, Pedro Sánchez, en otro de sus grandes saltos mortales.

El PSOE se desenvuelve en un sistema mixto de organización, pues combina la democracia representativa con la asamblearia. En teoría, esto sería muy enriquecedor, pero en la práctica ambos modelos se neutralizan hasta el punto de que se puede rozar la autocracia. ¿Qué dirigente intermedio podría cuestionar las decisiones de un líder cuyas actuaciones han sido convalidadas previamente por el censo de la militancia? El secretario general de Castilla-La Mancha, García Page, fue el único que planteó reparos ayer al proyecto de amnistía, pero ¿qué cara se le quedará cuando constate que la mayoría de los socialistas de su Comunidad apoya la iniciativa del líder nacional? Hasta podría quedar desautorizado para el cargo a pesar de haber sido elegido por la mayoría de los delegados en su último congreso regional.

La democracia representativa y la asamblearia se dan de tortas si se las pretende combinar. La segunda anula en la práctica los mecanismos de control que establece la primera. El asamblearismo otorga un poder absoluto que impugna cualquier intento de mediación de la primera. El liderazgo de Pedro Sánchez se asienta desde el principio, de un lado en el voto directo de la militancia, y de otro en el control férreo del poder orgánico. Precisamente ahora necesita otro refrendo porque para normalizar la amnistía no le basta el plácet del comité federal, ya que es obvio que está conformado con una estricta selección de leales en el que no falta algún que otro inevitable verso suelto que en realidad contribuye a legitimar la obediencia de ese órgano.

La diferencia con el PP es que el déficit democrático de éste se debe a una teatralización de los usos: Feijóo está sustentanto por los barones, que acudieron a él para sustituir a un líder, Casado, que había sido elegido en buena lid en un congreso en el que se enfrentó al aparato saliente (Rajoy/Soraya), y aceptó con la condición de celebrar su elección en un cónclave en el que no debiera competir con rival alguno. Las disfunciones democráticas en el PSOE, por contra, obedecen a la utilización de la hiperdemocracia, que convierte al líder en intocable por algún otro resorte que no sea ‘la voz del pueblo’, en este caso el pueblo militante. Por lo demás, Feijóo depende de sus barones, mientras los barones del PSOE dependen de Sánchez (véase el caso Región de Murcia, sin ir más lejos).

Volviendo a la consulta del PSOE, todavía es más gráfico el diriginismo disfrazado de libertad democrática cuando se plantea una pregunta ‘a las bases’ que contiene términos confusos. No hablo ya de la pobretería de esa repetición del verbo ‘apoyar’ en un breve texto sin puntos y aparte, propio de estudiantes cateados de la ESO, sino de los dilemas implícitos que plantea dentro de lo que parece referirse a una única cuestión. Veamos la pregunta: «¿Apoyas el acuerdo para formar un Gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?». Pocos militantes socialistas se mostrarían refractarios a un acuerdo con Sumar, pues aunque les repatee el supremacismo izquierdista de esa organización, es obvio que están en un caso de necesidad, pero ¿acaso no es contradictoria la apelación a ‘otras formaciones políticas’? No se trata de partidos extraterrestres, sino que tienen denominaciones muy concretas. Ejemplo: Junts. ¿Por qué se elude su mención cuando se trata de la clave esencial de la pregunta?

Aquí es donde se detecta la trampa. Primero: el pacto con Sumar es público, ha sido presentado en sociedad, pero no el que se ha de alcanzar con ‘otras formaciones políticas’. Se pide refrendar un pacto conocido y otros por conocer. ¿Se hará otra consulta cuando se consumen esos otros pactos? Evidentemente, no.

Y segundo: la naturaleza de un pacto con Sumar que conlleve otros con Junts y con el PNV, aparte de las cuestiones de las agendas por el independentismo, arrastra una contradicción, pues los compromisos para desarrollar políticas ‘progresistas’ de la mano de Sumar chocan con la naturaleza derechista de las otras dos formaciones. Es decir, de nada servirá lo pactado con Sumar si la mayoría parlamentaria, en la que intervendrán decisivamente Junts y el PNV, no apoya las iniciativas de la izquierda. Por tanto, pactar con Junts significa que el acuerdo con Sumar queda en papel mojado en lo que se refiere a poner en marcha las políticas más significativas anunciadas por Yolanda Díaz y Pedro Sánchez.

La pregunta de la consulta invita al militante socialista a votar una cosa y su contraria, pues en ella se apela a que apoye pactos con un grupo político de izquierdas y dos de derechas, siendo estos últimos decisivos en el Parlamento para impedir que salgan adelante las leyes ‘progresistas’. Aparte de las cuestiones relativas al independentismo ¿cómo se supone que se habrá de distinguir el PNV de Bildu y Junts de ERC? Pues no coincidiendo en las políticas de tipo social de los respectivos electorados que los sustentan más allá de las identidades en sus programas nacionalistas.

En definitiva, la consulta interna en el PSOE no consiste en otra cosa que en comprometer hasta el último militante en un proyecto de Gobierno que se adentra en lo desconocido, y que en lo que es conocido (el acuerdo con Sumar) tiene difícil realización. O sea, en lo ya dicho: otorgar plenos poderes a Pedro Sánchez para que haga sobre la marcha lo que considere más conveniente. Sea esto lo que sea.

La clave está en que ya no hay vuelta atrás. Si esta operación de alto riesgo resulta fallida, incluso a pesar de algo que ya se da por hecho, la investidura, el PSOE va a pasar las de Caín para volver a ser un partido hegemónico. El regreso a las urnas puede ser fatal, como lo fue el 23M para los alcaldes y candidatos autonómicos socialistas por el rebote de las políticas nacionales de Sánchez cuando éste aún no había rozado los límites de una dinámica del todo ajena a la tradición que encierran esas siglas. No está en juego, ni mucho menos, la unidad de España, como clama dramáticamente la derecha, sino algo también importante para un país: la posibilidad de alternativa futura de la izquierda.