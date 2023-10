La isla de los perros

Estoy viviendo en una isla. Para venir a Murcia tengo que coger el avión. Allí todos los vecinos tenemos perro. Hay personas que incluso tienen dos o tres. De hecho, dicen que la superpoblación canina dio origen al nombre del archipiélago. En la isla siempre hace buen tiempo y la calidad de vida es excelente. Las familias con menos recursos tienen acceso a ayudas sociales y la gente trabaja para vivir, no vive para trabajar.

El otro día, sacando a Yaky a pasear, mi Labrador de ocho años, me crucé con un hombre que no había visto nunca antes. Deambulaba arrastrando los pies. No llevaba perro, así que me pareció sospechoso. Además, tenía ese inquietante fulgor en la mirada del que no tiene nada que perder. Giré la esquina y me metí en el súper.

Ya que estaba allí, aproveché para comprar galletas con vitaminas para Yaki. Al pasar por la zona de las verduras vi que muchos de los expositores estaban vacíos. «Han arramblado con todo», me dijo la empleada. «Estamos teniendo problemas de abastecimiento, pero mañana esperamos un cargamento. Ven temprano, mi niña, que nos llegan papas».

Al salir del súper me topé con un grupo de extraños. Eran cinco hombres que tampoco había visto antes. Se les marcaban las clavículas a través de las camisetas, pero lo que más me llamó la atención fue que ninguno llevaba perro. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Aceleré el paso hacia la Calle Mayor y noté que a Yaky le costaba seguirme. Lo llevaría al veterinario esa misma semana. En la isla las mascotas tienen sanidad universal gratuita.

A la mañana siguiente volví al súper bien temprano. Unos cuantos vecinos con sus animales se arremolinaban en la puerta. «Cerrado hasta nuevo aviso», leí en el improvisado cartel escrito a mano. «No queda nada. Ya no hay comida», me informó la kiosquera, que apretaba con desesperación a su Yorkshire entre los brazos. El perrito se zafó de un salto y comenzó a ladrarles al grupo de veinte o treinta desconocidos que nos miraban desde el otro lado de la calle.

Hoy me ha llegado una notificación a casa. El Cabildo me informa de que, por el bien de la comunidad, debo sacrificar a Yaky en un plazo de 48 horas. Estoy consternada. Es un atentado contra la vida. Yaki es mi mejor amigo, mi compañero, mi familia. Con la carne de todos los perros de la isla podremos subsistir una semana más. Mi único consuelo es que, después de los animales, les llegará el turno a esos forasteros ‘sin perro’ recién llegados. Dicen que su carne es dura y correosa, pero todos tenemos que hacer sacrificios.