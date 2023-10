Terrorismo y vengancismo

Yo, en este sangriento conflicto de Oriente Medio, voy con Israel. Pero muy poco. Con Hamás voy nada; voy en contra. Con Israel, voy de manera muy poco entusiasta. Si Hamás, que es el Estado Palestino -quede eso claro- comienza con su terrorismo bélico, Israel responde con el Vengancismo ciego. La venganza, o es un plato que se sirve frío, o es contraproducente: se indigesta. Pero ambas partes llevan en su ADN la venganza. Israel, o el Protoestado de Israel, practicó el terrorismo cuando la autoridad inglesa gobernaba la Región, allá entre las dos guerras mundiales. Y aún después. La voladura del Hotel rey David en 1946, perpetrada por israelíes, no fue sino terrorismo puro y duro para echar a los ingleses. Hasta hace poco tiempo, el Gobierno israelí ha celebrado tal macabra efeméride. O sea, que el terrorismo rinde frutos. Que nos lo digan, si no, a los españoles, donde tenemos reciente la rendición de Zapatero ante ETA, obteniendo a cambio poder político, tanto, que ahora está condicionando al Gobierno hasta límites intolerables. El Orden Mundial no ha logrado estigmatizar al terrorismo, como acción política, de manera absoluta.

Con todo, el Vengancismo es la rabieta de un niño, pero con explosivos. La cabeza fría, aun con el corazón dolorido, es la respuesta más alabable. Imposible pedir eso al Gobierno judío. El Estado Palestino se componía de Gaza -la tierra vieja de los filisteos bíblicos- y Cisjordania, según la ONU, pero al pueblo hebreo, que sólo responde ante Jehová, comenzó a levantar asentamientos en Cisjordanía, hoy es el granero de votos de Nethanyahu, el primer ministro de Israel. «Hamás ha abierto las puertas del infierno», dijo, muy arrogante, el alto militar judío, casi acto seguido de la cobarde acción de Hamás/Palestina contra el sur de Israel. Y las puertas de infierno abiertas y penetradas por la potencialidad bélica israelí han conseguido manifestaciones gigantes propalestinas por todo Occidente y casi por el mundo entero. El tiro por la culata, casi. De la espiral ciclónica Terrorismo-Vengancismo nunca van a salir esas dos partes ancladas en el supremacismo de lo propio. A Hamás nunca le importó la prosperidad de su pueblo. Apenas ganadas las elecciones hace casi cincuenta años, abolió la democracia y se arrogó la representación eterna de los palestinos. A Gaza llegaban ingentes cantidades de dinero en clave de ayuda, pero Hamás lo empleaba en armarse. Por cierto, cese ya el presuntuoso prestigio del Mossad, servicio de inteligencia judío. Su ignorancia de lo que se perpetraba a escasos metros de la frontera sur lo descalifica para siempre. Sabían más de las miserias de Pedro Sánchez con Marruecos que de lo que se cocía en Gaza bien cerquita de su frontera. Y eso, prefiero la libertad que hay en Israel a lo que hay en Gaza. Con las narices tapadas, claro.