López Miras atenta contra los derechos humanos

En los últimos días, en la Región de Murcia hemos vivido de cerca un drama humanitario que se repite cada año y que, a mí, personalmente, me pone los pelos de punta, como es el que sufren las personas que llegan a nuestras costas huyendo de situaciones extremas que les ha tocado vivir en sus países de origen. Pero parece que hay políticos en esta Región, no sé si por ignorancia o por mala fe, que no saben que estas personas que llegan desesperadas a nuestra tierra, no han elegido vivir en un país en guerra, o en un país en el que la pobreza es extrema.

Por eso, cuando escucho declaraciones como las que ha estado haciendo estos días el vicepresidente del Gobierno de López Miras, de ultraderecha, me pregunto cómo un partido que fomenta discursos de odio puede formar parte de un Ejecutivo autonómico. ¿Esto es lo que queremos dejar a las generaciones futuras? ¿Estos son los valores que queremos enseñar a nuestros hijos? Durante todo el tiempo que han estado llegando estas personas -aunque al PP y Vox parece que se les olvida que son personas- a nuestras costas, el señor José Ángel Antelo se ha dedicado a vincular la inmigración con terrorismo y a criminalizar, de forma totalmente injusta y con argumentos absolutamente falsos, a estas personas que han llegado a la Región, jugándose la vida y dejándolo todo para sobrevivir e intentar darle un futuro mejor a sus hijos e hijas. No vienen delincuentes, vienen familias enteras, jugándose la vida después de varios días de navegación. Bien, pues resulta que el presidente de la Región de Murcia también respalda la opinión del señor Antelo, y esto es muy grave. Al ser preguntado por las declaraciones de su vicepresidente sobre este asunto, la respuesta de López Miras, y cito literalmente, fue que «el Gobierno es uno y, por tanto, tiene unidad de acción y unidad de declaraciones». Y yo le digo al señor López Miras que, si el Gobierno es uno y tiene unidad de acción y de declaraciones, el Gobierno de la Región de Murcia es xenófobo y racista. Con estas declaraciones, López Miras está atentando directamente contra los derechos humanos. Al avalar el discurso de odio, racista y xenófobo de su vicepresidente, ha traspasado una línea roja que un presidente jamás debería traspasar. La aprobación de este tipo de discursos, que pueden tener consecuencias muy graves, es tremendamente irresponsable, porque significa que desde el Gobierno regional se está fomentando el odio. La Región de Murcia no se merece tener un Gobierno que pone en cuestión los derechos humanos y los valores constitucionales más básicos. Ante esta situación tan grave, y como ya he dicho en varias ocasiones, López Miras debe rectificar de manera inmediata y cesar a José Ángel Antelo. También quiero aprovechar estas líneas para reiterar mi agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), Policía Local, Protección Civil, Salvamento Marítimo, Delegación del Gobierno de España en la Región, las ONG y a todas las organizaciones y profesionales que trabajan para abordar esta dramática situación. En definitiva, la actitud de López Miras demuestra lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo: el verdadero problema es que el Partido Popular ha asumido el discurso de Vox. Es muy miserable que el Gobierno regional de PP y Vox esté usando de esta manera un drama humanitario como el que sufren las personas que llegan a nuestras costas huyendo de situaciones extremas e intentando encontrar un futuro mejor. Cuando se pierde la empatía y la humanidad, no queda nada.