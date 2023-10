Ya está bien de humillaciones de Sánchez

Los presidentes autonómicos del PP han defendido y plasmado con absoluta claridad en el Senado el rechazo mayoritario de la sociedad española a la amnistía y a las cesiones de Sánchez al separatismo, que supondrían la ruptura de principios tan básicos en una democracia como la igualdad ante la Ley y el respeto a la Justicia.

Pese a su espantada, reconocemos que fue una buena noticia que acudiese a las Cortes el presidente de la Generalitat. Lo que resultó lamentable fue que ningún presidente autonómico socialista, ni ningún miembro del Gobierno de Sánchez, se dignasen a aparecer para responderle y defender la Constitución, el interés general y la igualdad entre los españoles. La ausencia del PSOE fue, no solo un nuevo acto de deslealtad institucional, sino también una ofensa al sistema parlamentario español.

Es dramático que las Cortes Generales sean objeto de un trato institucional más respetuoso por parte de quienes pretenden fragmentar España que por aquellos que, en funciones, la gobiernan. Pedro Sánchez ha permitido que un dirigente de ERC sea quien verbalice en su nombre los puntos que están marcando las cesiones de los socialistas al independentismo.

Cabe recordar que hace tan solo tres meses Sánchez nos prometió que no habría amnistía. Sin embargo ahora, siete votos después, tal y como le reprochó el presidente Fernando López Miras, nos vuelve a mentir para llevarla a cabo, pero sin atreverse a comparecer y rendir cuentas ante las instituciones democráticas. Los socialistas prefieren ocultarnos a los españoles una negociación en la que todos perderemos, salvo los políticos delincuentes, que van a salir beneficiados de esta componenda.

No todo debe valer para llegar a la presidencia del Gobierno. La aritmética no puede estar nunca por encima de la ética, y más cuando, tal y como reconoció el presidente catalán, la amnistía no es un punto y final para acabar con el conflicto, como falsamente pretenden hacernos creer los socialistas, sino el punto de partida para llegar a la autodeterminación, es decir, para romper la unidad de España.

Un país no puede estar en manos de quienes quieren acabar con él. Y los españoles, entre ellos los ciudadanos de la Región, no podemos tolerar que la investidura de Sánchez pase por vendernos a unos políticos prófugos y golpistas que quieren hacer saltar por los aires nuestra nación, y a los herederos de ETA, con los que aquellos comparten fines, pero que ni siquiera han sido capaces de condenar el terrorismo y que llevan a asesinos en sus filas.

Ante semejante escenario, resulta surrealista que el secretario general de los socialistas de la Región, José Vélez, nos diga, ni corto ni perezoso, que «todos saldremos beneficiados» de ese acuerdo de Gobierno entre el PSOE y los grupos separatistas. Razón por la que necesariamente tenemos que preguntarle: ¿en qué nos va a beneficiar a los ciudadanos de la Región de Murcia que Pedro Sánchez nos siga maltratando?

¿En qué beneficia a la Región de Murcia que Sánchez continúe teniendo abandonado el Mar Menor, mutilado el Trasvase Tajo-Segura, paralizada la regeneración de Portmán, sin ejecutar las autovías del Arco Norte de Murcia y el tercer carril de la A-7, sin fecha de llegada del AVE a Cartagena y a Lorca, o nos siga castigando con una financiación autonómica muy por debajo de la media nacional?

Ya está bien de engaños, ya está bien de mentiras, ya está bien de castigos y, sobre todo, ya está bien de tomarnos por tontos. ¿O es que de verdad piensa el señor Vélez que para nuestra comunidad autónoma salir beneficiados significa que Sánchez siga castigándonos y atizándonos sin compasión?

Desde el Partido Popular no vamos a tolerarlo. Por mucho que Sánchez esté dispuesto a todo por el sillón, incluido el humillar y traicionar a muchos millones de españoles, entre ellos el millón y medio de ciudadanos de la Región, haremos todo lo que esté en nuestra mano para evitar este atropello. Plantearemos batalla en todos los frentes, incluido, por supuesto, el judicial, con el oportuno recurso ante el Tribunal Constitucional. Ejerceremos todas las acciones políticas, legales y judiciales que sean posibles para defender la concordia, la igualdad y la solidaridad.