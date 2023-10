Lady Arroyo en su cantón

Se puede gobernar un municipio como Cartagena con un equipo de diez concejales? Hagamos cuentas: la Corporación está integrada por 27, de modo que la alcaldesa, Noelia Arroyo, del PP, tiene enfrente a 17, repartidos en cuatro grupos: Movimiento Ciudadano (MC), 8; PSOE, 4; Vox, 4, y Sí Cartagena, 1.

De este conglomerado, el más afín sería Vox, pues MC, aunque ha relevado a su beligerante líder, José López, para que tome las riendas el más templado Jesús Giménez Gallo, viene de una tormentosa relación con la alcaldesa en el anterior mandato que hace incompatible cualquier colaboración estable.

Arroyo consiguió la alcaldía en segunda vuelta por su condición de líder de la lista más votada, sin el apoyo de Vox, como ocurrió en Lorca y en otros municipios donde no existía la posibilidad de una alternativa de izquierdas. Las resistencias iniciales del PP para formar coaliciones con Vox cedieron sólo en aquellos lugares donde de no hacerlo no habría alcalde popular. La perspectiva de las elecciones generales ante las que no se quería ofrecer la imagen de ligazón alguna con los abascales tuvo en vilo durante tres meses a la propia presidencia de la Comunidad autónoma.

Pero ya no hay nada que disimular: el PP gobierna con Vox en la Región y en varios Ayuntamientos, y en otros depende de los votos de ese partido para sacar adelante las iniciativas en los plenos, aparte del apoyo incondicional ofrecido a la investidura de Feijóo. Las cartas han ido quedando sobre la mesa, y ha llegado la hora, pues, de que Vox reclame su participación en el gobierno de Cartagena. Niquelado: 10 del PP más los 4 de Vox, mayoría absoluta.

¿Está Noelia Arroyo por la labor? De entrada, no, a la vista de que no ha practicado una oferta que, de ser aceptada, aportaría una relativa estabilidad a su mandato. Ha tenido que ser Vox el que, en el transcurso del último pleno municipal, le recuerde que no podrá gobernar a su aire si no es con su inclusión en el gobierno. Y para muestra, el rechazo de este partido a las ordenanzas fiscales propuestas por Arroyo. Pero, ojo, que pronto vendrá el proyecto de Presupuestos, y en el horizonte, algo tan trascendente como la aprobación del Plan de Ordenación Urbana del que Cartagena carece desde hace demasiados años. Repetición de la pregunta: ¿se puede gobernar Cartagena con diez concejales? Vox ha advertido que no.

Pero la realidad es que Arroyo ha sobrepasado sus primeros cien días de alcaldesa en este mandato manejándose con habilidad entre unos y otros, y tal vez aspire a ir cubriendo etapas en solitario. Su problema es que ha de pasar ciertos rubicones, como los ya dichos, y en Vox son conscientes de que si colaboraran a hacerlo desde la oposición, la alcaldesa se escaparía a su influencia, pues podría estar prorrogando los presupuestos hasta el final de etapa y, encima, Vox tendría que explicar que no se actualicen las ordenanzas de acuerdo a las rebajas impositivas que predica la derecha.

En Cartagena empieza a constatarse el consabido fenómeno: no es lo mismo alcanzar un acuerdo para ser investido que para gobernar. Si quienes te apoyan para alcanzar el poder no lo hacen para que lo ejerzas de acuerdo a tus intenciones, el resultado es una política de muy corto alcance y de permanentes reveses. Véase el último pleno.

Hasta ahora, Arroyo venía contando con un Vox algo bisoño y con un PSOE colaboracionista. Y ella, más lista que el hambre y con la vara de mando. Pero es difícil que aun persistiendo los déficits de la oposición (ejercida casi en exclusiva por su antigua socia, Ana Belén Castejón, la única que mantuvo enmiendas a las ordenanzas y que se muestra expresiva en los plenos), el PSOE se preste, por ejemplo, a aprobarle los presupuestos.

Lo del PSOE, no por previsible, es muy curioso. En su día, expulsaron del partido a Castejón por pactar la alcaldía en alternancia con Arroyo, y bien que estaba justificado ese acuerdo para evitar un gobierno 'destroyer' de José López. Y ahora, los socialistas son, en la práctica, la alfombra de la alcaldesa popular. Paradojas de la política. Puede que algo tenga que ver con esto que el Grupo Socialista haya podido contratar a cinco empleados, uno más que concejales tiene, y algunos otros favores que con favores se pagan. En el PSOE suelen estar más pendientes de su antigua líder que de la alcaldesa del PP, lo que les ha valido que en alguna ocasión Castejón les haya admonizado: «Les aconsejo que no hagan oposición a la oposición. Olvídense de mí».

Aparte de que el PSOE cartagenero es residual, Manuel Torres, su líder y portavoz, representa el ala de ese partido que siempre ha estado sumergida por tratarse de una sección endogámica, de escasa trazabilidad social, como quedó demostrado en las elecciones. Era útil para aportar votos cautivos en Santa Lucía y para sumarse a las mayorías regionales que se instalaban aceptando ese periclitado modelo de organización. Torres, por lo demás, no ofrece la imagen de líder con capacidad dialéctica y algún fondo político que vaya más allá de la repetición de consignas. Ese ala que los socialistas utilizaban a la vez que la escondían, al cabo es la única que ha quedado del PSOE cartagenero, un partido inexistente en el municipio salvo en forma de carcasa, carente de implantación en las diputaciones y en los espacios más dinámicos de la ciudad.

Su cualidad es que es el principal soporte del liderazgo regional de Pepe Vélez, quien acaba de gratificar a la organización cartagenera al designar senadora autonómica a una de sus concejalas, María Dolores Flores, la única del grupo municipal que estaba considerada como palomica suelta, es decir, la que mostraba más escepticismo ante la estrategia de Torres. De modo que Vélez, una vez frustrada su propia candidatura para el Senado, ha dado a Flores la patada para arriba, permitiendo así al de Cartagena que pase alguien más acomodaticio. Ni que decir tiene cómo ha sentado esa designación en otras agrupaciones locales del PSOE que hicieron los deberes electorales mejor que Cartagena, sobre todo porque esta plaza ya cuenta con una diputada en el Congreso, Caridad Rives. En definitiva, el PSOE cartagenero es inoperante a efectos electorales, pero base fundamental del poder de Vélez en el partido, y esto lo explica todo.

Noelia Arroyo sabe sacar partido de este tipo de situaciones y hasta se puede sospechar que en algún momento ha parecido contar más con el apoyo del PSOE que con el de Vox, sobre todo cuando se trata de cuestiones que pueden ser ideológicamente incompatibles con la derecha de la derecha y, en consecuencia, los socialistas pueden actuar de cortafuegos. No perdamos de vista que Arroyo ha crecido en solitario, pues aun contando con el apoyo manifiesto del PP, se las ha tenido que ver por sí misma en situaciones apuradas. Y la actual no lo es menos: es alcaldesa con los votos exclusivos de su propio partido con una mayoría muy minoritaria y, ya digo, con diecisiete concejales frente a sus diez. Diez concejales que, además, concentran un reparto de competencias asfixiante, lo que, se quiera o no, constituye un hándicap para la operatividad funcional. Aunque es cierto que no es la primera vez que esto ocurre en Cartagena: Castejón, en su primera etapa en la alcaldía, gobernó la ciudad con seis.

Insisto en que Arroyo es una política hábil que sabe administrar las debilidades ajenas y usar todas sus oportunidades. Pero hasta a los políticos con más baraka les llega alguna vez un Puigdemont, es decir, una situación límite, tal vez insalvable, un corte en el camino que exige un salto de alto riesgo. En el caso de Arroyo es todo aparentemente sencillo: se trata de aprobar las ordenanzas y los presupuestos, pero ahí ya parece que no está consiguiendo engatusar a Vox ni parece probable que el PSOE, a pesar de todo, llegue tan lejos como para darle ese espaldarazo.

Por tanto, tendrá que empotrar a Vox en su gobierno. A primera vista no parece tan dramático, pues no sería el primer político del PP que lo hace, empezando por López Miras. Pero ¿qué quiere Vox? ¿Se limitaría a aceptar repitajos de las concejalías sobrecargadas? Por supuesto, es fácil suponer que habría veto para asuntos como Política Social, Igualdad y otras categorías teñidas por la ideología de los abascales, pero todo indica que no se conformarían con menos de Urbanismo. No hace falta decir que se trata de un departamento clave, más en la perspectiva de la elaboración de un Plan de Ordenación.

El dilema puede llegar a ser Urbanismo por Presupuestos. Y a ver qué hace Arroyo. También es cierto que Vox amaga más que da, según vamos viendo, pero si quieren entrar al gobierno, y ya han dicho públicamente que quieren, entrarán. Que se lo pregunten a López Miras.

Lo cierto es que a la alcaldesa le faltan cuatro concejales para la mayoría absoluta. Los tiene Vox. Si se factura ese pacto con el menor daño colateral posible, Noelia Arroyo tendrá carrete hasta agotar el presente mandato con aparente tranquilidad. Dado que la alcaldesa popular pudo gobernar en los dos últimos años del anterior gracias a su pacto con Ana Belén Castejón, lo que la impulsó para el estirón que le ha permitido afianzarse en el cargo, un importante político de la Corporación dijo a la exsocialista: «Has creado un monstruo». Pero al monstruo aún le falta la otra cabeza.