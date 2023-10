Ni se enteraba. Una mujer mayor a otra, en un parque de Murcia ciudad, sentadas en un banco de esos que tienen pedales para hacer ejercicio de piernas. «Pues hija, yo es que no sentía ‘na’…»

Rupturas. En el año 2022 hubo 2.683 divorcios en Murcia, unos 8 diarios. Supongo que algún día no habría ninguno y, al día siguiente, se podrían contabilizar 16, quizás 6 en Murcia 4 en Cartagena, 3 en Lorca, 1 en Cehegín, etcétera, etcétera. Y, si pasaba una semana sin ninguno, el lunes siguiente podrían producirse 56. Impresiona, ¿verdad?

Hoy, 22. Por cierto, dentro de dos meses justos, tal día como hoy, se jugará la lotería de Navidad. ¿A que parece mentira que ya esté tan cerca lo del turrón y los villancicos?

Exposición. En Valencia se puede ver estos días una exposición sobre la vida y la obra del poeta Miguel Hernández. Como todos saben, murió en la cárcel, en la Guerra Civil. Por primera vez se exponen los cuentos que el poeta escribió en la celda para su hijo sobre papel higiénico. Eran sacados de la prisión en una lechera, el recipiente en el que su mujer le llevaba algo de leche. Como es natural, siempre quedaba humedad y el papel se pegaba. Con un cuidado exquisito, restauradores de papel (es una especialidad de la Restauración) han conseguido despegarlos y que se puedan leer. Conmovedor, ¿verdad?

Segunda lectura. Cuando falleció el excelente pintor cartagenero Enrique Gabriel Navarro (para mí, una muy querida mezcla de amigo, padre y maestro) a los 52 años, se le hizo una misa en el auditorio de la Casa de la Cultura de Cartagena, con el féretro en el escenario. Yo estaba realmente afectado, sentado en una butaca del salón, cuando vino hacia mí el cura que iba a celebrar la misa y me entregó un libro con una señal en el centro, y me dijo: «Tú haces la segunda lectura. Es esa que está marcada ahí». Ni siquiera miré el libro, y, cuando me llegó el momento, subí al escenario, fui hacia el ambón y lo abrí. Entonces vi que la segunda lectura era la Elegía a Ramón Sigé, de Miguel Hernández. Menos mal que la sabía de memoria porque estaba muy emocionado y apenas veía las letras. ‘/Yo quiero ser llorando el hortelano/ de la tierra que ocupas y estercolas/ compañero del alma, tan temprano/… Una belleza.

Turistas. A las once de la mañana del miércoles, en la terraza de un bar de Murcia hay más extranjeros que españoles. Unos hablan alemán y otros inglés. Llama la atención que, en el mismo grupo, puede verse personal tomando café con leche y un donut mientras sus vecinos se beben una jarra de cerveza.

Aviso. En la confitería, un hombre le está diciendo a la empleada que corta para él un trozo de bizcocho: «No me pongas tanto que me lo como».

Descansamos. Menos mal que a través de la prensa especializada se ha aclarado que el compañero cadete de la princesa Leonor que le dijo al saludarla en la recepción del Palacio Real ‘estás guapa, Borbón’ tiene novia. Todos los españoles estábamos preocupados por si la princesa se había liado con el soldado en su estancia en el cuartel. A ver si va a hacer como el padre, que se casó con una periodista que ni es de familia noble, ni del alto capirullo, ni estaba forrada de dinero, según la costumbre las casas reales. Hay que tener formalidad.

Pasan cosas. También leo en la misma prensa que la condesa de Osorno está preñada. No sé quién es, pero por si acaso es una noticia importante, lo escribo aquí.

Cine y series

Estoy viendo la serie La Mesías, la de los Javis. Oiga, algo especial. Es imaginativa, nueva en todo lo que se ve, sorprendente, a veces dura como el pedernal (bueno, casi siempre dura) pero con un poder de fascinación grande. Está filmada como lo haría el mejor director y los actores tremendos en sus muy difíciles papeles. Lola Dueñas llega a ponerte los pelos de punta. En fin, que, si les gusta el cine bueno, es su serie, aunque no se van a reír nada. También he visto lo último de Almodóvar, un corto de 30 minutos que se llama Extraña forma de vida. Sin ánimo de ofender a nadie, un horror de peli, a mis cortas luces. Lástima de actores, Ethan Hawke y Pedro Pascal. Es que la encontré patética. Es una especie de Brokeback mountain, pero en muy mala. Bueno, al menos, es corta.