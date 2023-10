El otro día, leyendo un texto de un payo que se llamó Lamarck, que se adelantó a Darwin al menos 50 años en lo de la teoría de la evolución, y que vino a decir que la necesidad crea el órgano, se me ocurrió que debería escribir un artículo sobre los móviles (ya sé, ya sé que es una asociación un poco rara), aunque seguramente ya se haya dicho todo sobre ellos, y de su relación con nosotros, los humanos. Señalo esto de ‘los humanos’ porque a veces me pregunto si no acabarán también, primero los simios y más tarde los otros seres vivos, utilizando un móvil entre sus plumas o sus escamas. Yo no lo veré, pero quizás alguno de mis descendientes de novena o décima generación pueda observar a un gorila de espalda plateada siguiendo desde su móvil el comportamiento de sus hembras vigilando que no le pongan los cuernos con algún joven simio llegado desde otro rincón de la selva montañosa. Y quien dice un gorila, dice un pulpo, que son muy inteligentes según han confirmado los científicos recientemente. Pero, ¿y nosotros, los humanos? ¿mutaremos y naceremos con un móvil en la mano?

Porque, de momento, el móvil se compra, pero aparentemente a los hombres y a las mujeres de este planeta nos ha salido una excrecencia en la mano que cada vez lleva gente más pequeña, incluso he visto un carrito con un bebé de meses llevando un móvil sonando música suave para que se duerma. Y todo esto ha ocurrido en un tiempo muy breve dentro de nuestra historia. Cuando yo era pequeño, no había teléfono casi en ninguna casa. En la calle donde vivía en Cartagena creo que nadie tenía teléfono. Nos servíamos del que estaba en la bodega de la esquina y pagábamos entre 0.50 y una peseta por llamada según le pareciera al dueño que habíamos tardado mucho o poco en nuestra conversación. Solo los médicos, los militares de graduación y quizás los curas tenían un teléfono en su casa. Luego, pasados los años, allá por finales de los cincuenta del siglo pasado comenzó a verse algún teléfono en los hogares más acomodados, eso sí, con un tapete de ganchillo debajo, si era de sobremesa, porque todavía seguían viéndose de pared en muchos recibidores. Pasaron los años, y en los sesenta comenzó a extenderse lo de tener un teléfono en nuestras casas. Ya nos podíamos llamar los unos a los otros, preguntarnos por la salud, saber si la abuela está mejor o comunicar a amigos y parientes el fallecimiento de esa abuela o de otra. Todos teníamos una agenda con los teléfonos de los familiares, amigos y deudos, aunque realmente no nos hacía mucha falta porque nos sabíamos de memoria muchísimos de esos números. Era corriente que alguien en tu casa cogiera el teléfono y lanzara al aire esta pregunta: ‘¿Cuál es el número de la tía Loli?’ y recibiera tres o cuatro respuestas a la vez porque todo el mundo en la familia sabía de memoria el número de la tía Loli, del primo Juan, de la tienda de comestibles, del médico de cabecera, del trabajo de papá y hasta de la funeraria ‘El buen suceso’ porque allí trabaja el novio de la Puri que siempre lo dice en voz alta antes de marcarlo y se nos ha quedado a todos. Y comenzaron a llegar los primeros móviles, aquellos ladrillos con forma de zepelín, tan pesados, que provocaban comentarios si los llevabas en el bolsillo del pantalón porque hacían mucho bulto. Desde entonces, ya saben, vayas a donde vayas, camines por donde camines, siempre verás a un 80% de la gente que te rodea con su móvil en la mano. Y lo van mirando cuando andan, cuando conducen un coche, cuando van en patín, cuando se mueven en bicicleta, cuando son diputados regionales y están en la Asamblea mientras habla algún enemigo, o cuando se reúne el pleno del ayuntamiento. Y ves a niños bien pequeños en sus cochecitos, jugando a matar indios con el móvil de papá. He llegado a ver a una pareja en un banco de un parque, ella sentada encima de él, los dos con un brazo abrazando y tocando, y en la otra mano su móvil. Estoy seguro de que, mediante la manipulación genética, los seres humanos del futuro nacerán ya con un móvil en la mano, porque, como les decía, ‘la necesidad crea el órgano’. Y quizás los gorilas y los pulpos comiencen a usarlos. Los alacranes no creo que lleguen, pero las cotorras invasoras sí, y sería un descanso no escucharlas gritar tanto para comunicarse entre ellas.