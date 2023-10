Siempre hay un precio

No hay que ser un experto historiador para recordar que la revolución industrial fue recibida como uno de los grandes hitos del progreso de la humanidad. Si bien, al poco tiempo, se comprobó que el auge de ciertas actividades, y la proliferación de las fábricas de todo tipo, debían controlarse y regularse en aras de la preservación de la naturaleza y la mejora de nuestro propio bienestar. Lo cierto es que la disputa entre el progreso y el medio ambiente existe desde los tiempos de la aparición del Homo sapiens, y nuestra evolución ha transcurrido permanentemente con la búsqueda de un equilibrio entre estos dos factores que garantice nuestra propia supervivencia, al menos, en el modelo de sociedad que nosotros mismos hemos generado y nos hemos autoimpuesto a lo largo de los años y de los siglos.

El impacto del desarrollo y el avance industrial en nuestras vidas está repleto de episodios de gran trascendencia histórica. Un claro ejemplo, que me recordó mi querido amigo Enrique, es lo que se bautizó como ‘La Gran Niebla’, un fenómeno de contaminación atmosférica que se prolongó durante cuatro días sobre el cielo de Londres en diciembre de 1952, causado por el uso masivo de las calefacciones de carbón para protegerse del intenso frío del invierno y también de los transportes. Se dice que el incidente causó miles de muertos y decenas de miles de enfermos. ¿Cuántos hubieran muerto de frío sin calefacción?

Puede que nuestra modesta Cartagena no haya llegado nunca a episodios tan alarmantes ni trágicos, pero los vecinos del sector Estación y de Torreciega saben muy bien lo que es tragar contaminación, porque la sufrieron con más frecuencia de la recomendable hasta que a finales del pasado siglo XX cerraron y se desmantelaron factorías como la de Potasas y Derivados o la de Zinza, cuyas consecuencias contaminantes se prolongan hasta nuestros tiempos, con suelos que requieren de un exhaustivo proceso de limpieza de los metales pesados, que persisten en los terrenos, de los que se ha llegado a alertar de posibles riesgos radiológicos que ha tenido que descartar recientemente el Consejo de Seguridad Nuclear. ¡Si aún permanecen en el tramo de autovía de entrada a nuestra ciudad las barras que ocultaban la visión a las factorías de nuestras vergüenzas!

Paradójicamente, el progresivo cierre de plantas industriales en aquel final de milenio se recuerda más por el futuro gris que auguraba para el desarrollo de nuestra Cartagena que por dejar paso a la oportunidad de una ciudad con aire más puro y limpio. Hasta quemaron la Asamblea Regional como represalia a la inoperancia de nuestros dirigentes para frenar la sangría de pérdidas de puestos de trabajo.

Pasemos de la historia al presente y de la teoría a la realidad. La casualidad ha querido que, esta misma semana, celebremos la decisión de la cementera Cemex de renunciar a su proyecto para la explotación de minerales en la zona oeste de nuestro municipio, a la vez que se encienden las alarmas y nos lamentamos por el anuncio de Sabic de que cierra otra de sus plantas de fabricación de plásticos del complejo de La Aljorra, lo que afecta a unos 140 trabajadores. Sin entrar a analizar los detalles de cada proyecto, ni de si la ubicación escogida es o no la idónea, ambas decisiones y sendas reacciones son claros ejemplos de esa pugna constante entre el progreso y el respeto al medio ambiente y de que esa meta que nos hemos marcado desde hace ya algunos años del desarrollo sostenible tiene muchos factores por el camino, en el que cada paso que damos conlleva unas consecuencias.

A nadie le gusta que le pongan una gasolinera enfrente de su casa, pero, hoy por hoy, todos necesitamos combustible. Nadie quiere una antena de telefonía móvil sobre su tejado, pero nuestro smartphone se ha convertido en una herramienta vital en nuestro día a día. Ninguno queremos un bar con terraza debajo de nuestras ventanas, pero nos encanta desayunar en la cafetería donde ya no nos preguntan ni lo que queremos, porque directamente nos lo sirven.

Puede que resulte exagerado y rimbombante decirlo, tal vez incluso admitirlo, pero los seres humanos contaminamos por el mero hecho de existir. Esta circunstancia ni ninguna otra deben imponerse a los límites razonables y razonados que nos conducen a impulsar iniciativas y actividades que tienen impacto en la naturaleza. ¿Cuál no la tiene? Tenemos que ser protagonistas de avances y cambios con la medida justa de que la influencia sobre nuestras vidas, en el sentido más literal de sobrevivir, sea la mínima posible, incluso nula, si eso no fuera una utopía.

No me entiendan mal ni me malinterpreten. Cualquier hombre o mujer en su sano juicio sueña con un mundo en el que respirar aire limpio y puro. Debe ser que ninguno de nosotros estamos cuerdos, porque vivimos en ciudades que hemos llegado a tener que cerrar al tránsito de coches, porque la nube sobre sus edificios es irrespirable, donde los parques y jardines pierden siempre la batalla ante el asfalto y donde cerramos las ventanas de nuestras casas para defendernos del calor cada vez más infernal con el artificio del aire acondicionado.

Si Cemex ha de levantar o no una explotación de cemento en los pueblos de la zona oeste de Cartagena, o Sabic debe permanecer abierta por completo o cerrar todas sus plantas, es algo que no nos compete decidir, al menos de forma directa. Son los supuestos expertos en ese desarrollo sostenible los más indicados para optar por una opción u otra, aunque me temo que la mayoría de las veces lo que más pesa en las decisiones es el poderoso caballero, disfrazado de millonaria inversión con un maná de puestos de trabajo o, por el contrario, de falta de viabilidad económica, si es lo que conviene.

La cuestión es que la vida es una sucesión de decisiones sin marcha atrás. Lo que conviene recordar es lo que cantan mis idolatrados Los Secretos: «Siempre hay un precio que tienes que pagar. Todo de golpe o día a día, lo harás».