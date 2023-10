No queremos lazos rosas, queremos investigación y cura

Una vez tuve una hermana, nació en el seno de otra familia, la parió otra madre, pero era mi hermana. Caminamos juntas por la vida y jamás nos separamos, nunca peleamos, a pesar de que a ella siempre le apetecía una respaldada por literatura de Stephen King cuando yo quería ver Tommy (Ken Russell, 1975), aunque en Misery (Rob Reiner, 1991) coincidíamos.

No compartíamos gusto por la misma comida y nuestro interés musical era el más distante de todos, una vez tiró por la ventana mi preciado vinilo Quadrophenia de The Who para poner un Grandes éxitos de Los Chichos, pero aun así fuimos el complemento perfecto. Estoy completamente segura que jamás he admirado a alguien más que a ella.

No es una descripción poética, hacer un retrato fiel de mi amiga conjugaría los conceptos de belleza, inteligencia y bondad a partes iguales. Porque el calificativo de misericorde y benévolo se lo damos gratuitamente casi a cualquiera, pero Ana jamás hizo mal a nadie, ni una crítica, ni un afeado gesto... Eso es ser buena; vivir el ideal de autonomía moral sin prejuicios, desbordando generosidad e inteligencia medida para no causar envidias, andar ajena a conflictos y ser respetuosa como la que más. Jamás se permitió perder la fuerza y el tronío que solo posee una estrella, así era.

Hablo en pasado porque a pesar de tenerla muy presente cada día, mi hermana murió. Un maldito y largo cáncer de mama se la llevó por delante la víspera de Navidad; y desde entonces, os juro que sé lo que es vivir sin corazón, disimulando sonrisas y alegrías, pero vacía. Porque con la muerte de mi hermana me arrancaron las entrañas las manos más gélidas... Murió, como lo harán este año 6.530 mujeres en este país. Madres, amigas, esposas, hermanas... Y grito, pataleo y me enfurece pensar que, tal vez, muchas de esas muertes se podrían evitar con un diagnóstico precoz, con una detección temprana y una buena praxis, si el dinero de nuestros impuestos no cayera a veces en saco roto, si los recortes sanitarios fueran delito cumplido, si no se votara a partidos políticos que han demostrado, sobradamente, que depredan el destino de un depósito para pesquisas y estudio, si no se nos hiciera la primera mamografía pasados los 50 y nos formaran en prevención y si en la educación recibida en las aulas nos enseñaran que autoexplorarse no es tabú.

Si constásemos con instituciones Pro Mujer que saben hacer dos cosas al mismo tiempo, como, por ejemplo, prometer y cumplir dejando a un lado las rabietas de niñata consentida... Porque el cáncer de mama no es de color rosa, es muy, muy negro.

Se lo debemos a todas esas mujeres que siguen adelante cada día; a pesar del miedo, el dolor, la incertidumbre o las cicatrices... Les debemos compromiso en la lucha e investigación, para que jamás sientan que caminan solas.

Ojalá llegue un 19 de octubre donde no haya nada que conmemorar, porque la sensibilización y la detección precoz hayan servido para borrar del mapa las palabras ‘cáncer de mama’.