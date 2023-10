Investidura y difícil singladura

Consumado el fiasco de la imposible investidura de Núñez Feijóo, el monarca, cuya adscripción ideológica a las posiciones de la derecha es bien conocida, encargó a Pedro Sánchez el intento de formar Gobierno. Varios condicionantes aparecen en la singladura de la legislatura que podría comenzar a finales de noviembre. Veamos.

En primer lugar, es notorio que la derecha está dispuesta a plantar cara a una posible amnistía. Antes incluso de conocerse el posible texto legal, las hordas del PP -se sospecha incluso que desde sus ‘solares’ autonómicos- se aprestan a lanzarse sobre la yugular del Gobierno, recurriendo, por si sonara la flauta, al Tribunal Constitucional (TC), pese a la mayoría progresista de este organismo. Entretanto, a tomar la calle. A la manifestación en Barcelona contra aquella medida de gracia siguió la aprobación en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, de una primera enmienda en contra de aquella, y, por si ello no bastara, programaron ya otra manifestación el 29 de octubre en Madrid, conscientes de que, como dijo Abascal, «es necesaria la movilización permanente».

Nada nuevo bajo el sol: la derecha extrema y la extrema derecha siguen empeñadas en la deslegitimación del Gobierno, recurriendo a las vías mediáticas, parlamentarias (tienen mayoría en el Senado) y judiciales para conseguirla. A mayor abundamiento, la apelación al golpismo, aún solapada, es constante por parte de una derecha que viene exhibiendo un bajo nivel cultural, como lo demuestra el reciente patinazo de Bendodo, en días pasados, al confundir La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes, con una obra de terror, para insultar a Pedro Sánchez. (¿Recuerdan también el ‘Sara Mago’ de Esperanza Aguirre?)

En el PSOE son conscientes, pues, de que la oposición que tendrán enfrente no dará tregua alguna (los abucheos a Sánchez en la fiesta del 12 de octubre han sido significativos) y que la derecha hará de la política territorial y de la futura ley de amnistía el principal campo de batalla.

Exigencias del independentismo

Pero no es solo en el campo de la derecha donde el PSOE va a encontrar escollos para una legislatura sin aparentes sobresaltos. Cuando redacto estas líneas, los apoyos necesarios para la investidura por parte de PNV, ERC y Junts no están aún garantizados, aunque, en el caso catalán, las disputas electorales en clave interna entre ERC y Junts, ante un crecido y ganador PSC, no permitan grandes alharacas, y finalmente se dé por hecho, por tanto, el apoyo de estas formaciones políticas a esa investidura de Sánchez. Ello no obsta, sin embargo, para que hayan venido elevando el listón de sus exigencias durante las negociaciones y contactos que, sin duda, se han venido produciendo antes incluso de la fallida (investidura) de Feijóo. Recuerden que, en la noche electoral del 23J, Gabriel Rufián, portavoz de ERC, exigía la continuidad de la Mesa de diálogo en Cataluña y el traspaso de Rodalíes a la Generalitat como condición para apoyar a Sánchez. A esta exigencia, hoy renovada -dicen que Adif y Renfe han dejado de invertir más de 3.600 millones de euros en Cataluña en la última década-, unen ahora la amnistía, que no fue reivindicada entonces por ERC, y asentar las condiciones para un referéndum pactado con el Estado, aunque, en los últimos días, parece que han atenuado esta petición.

Con estos condicionantes y a la vista de que, a diferencia de la pasada legislatura, el Gobierno no puede recurrir a una ‘geometría variable’, el Ejecutivo va a tener que hacer muchos equilibrios para lograr los apoyos parlamentarios precisos, no solo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2024, sino también para la aprobación futura de leyes de contenido social (v. gr., la de la vivienda) y económico (profundización en la reforma laboral, subida del salario mínimo, reforma fiscal progresiva…), temas a los que PNV y Junts, como partidos representantes de sus respectivas burguesías nacionales, pueden ser refractarios o no excesivamente sensibles.

El ‘abrazo’ PSOE-Sumar y consideraciones sobre ese acuerdo

Desde la misma noche electoral, Sánchez dejó claro que contaba con el apoyo de Sumar para formar Gobierno. Se escenificó el abrazo entre las dos formaciones de la izquierda, postura sin duda interesada, pero que viene siendo habitual en política. Recordemos el Abrazo de Vergara, entre el general Espartero y el carlista Maroto, o el cuadro El abrazo, de Juan Genovés, calificado por muchos como la pintura más representativa de la etapa de la Transición, uno de los símbolos de la democracia, y cuya finalidad era contribuir a superar el trauma colectivo que supusieron los atentados de Atocha de enero de 1977.

Hay que hacer notar que el PSOE, que se ha sentido incómodo con la presencia de Podemos en el seno del Gobierno (ya se han encargado los medios de erosionar y hundir a esta formación política), se apresta a integrar a la formación de Yolanda Díaz en el Ejecutivo, pero con la garantía de ser el socio mayoritario, por lo que creo que Sumar debe tener en cuenta el peligro de arrojarse en sus brazos, no solo por la posible fagocitación por ese partido, sino también por el riesgo de perder la batalla en el campo de las ideas.

Con el fin de disciplinar y erosionar a la formación morada, en la pasada legislatura el PSOE se lamentaba del excesivo ‘ruido’ protagonizado sobre todo por las ministras de Podemos; pero en la fallida investidura de Feijóo pudimos ver que Sánchez sacó al ruedo al diputado Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, uno de los perfiles más duros de la bancada socialista, precisamente para hurtar ese ruido al campo situado a su izquierda. Parece claro que Sánchez, ahora que ya no tiene que preocuparse del órdago que, un día sí y otro también, le lanzaba Podemos en el seno del Gobierno de coalición, está dispuesto a utilizar una mayor ferocidad dialéctica contra la derecha para achicar al máximo el espacio político de Sumar. Razón de más para que la formación de Yolanda Díaz no se vea tentada a renunciar a sus propuestas más nítidamente de izquierdas.

A quienes mantenemos posiciones coherentes de izquierda, nos preocupa, por ejemplo, que Yolanda no se oponga a la política del PSOE con respecto a Ucrania, que se conforme con medias tintas en la política de vivienda, o que se deje seducir por las posiciones políticas de Los Verdes alemanes. El pasado 29 de septiembre se produjo un encuentro en Madrid entre Yolanda y Ricarda Lang, portavoz de ese partido alemán, que ha evolucionado a posiciones políticas compatibles con la socialdemocracia (a título de ejemplo, no le hace ascos a reconocer que hay que acelerar las deportaciones de inmigrantes). Hoy Los Verdes entienden la política como un mercado dominado por grandes poderes en el que no tiene sentido oponerse a la OTAN, las guerras y la energía nuclear.

Reitero que, aunque ello pudiera añadir tensiones, debe mantenerse una nítida y diferenciada posición izquierdista en el seno del Gobierno, descartando, pues, una aproximación a las posiciones de la ‘familia verde’ europea. Junto a los movimientos sociales, la izquierda del PSOE no debe abandonar sus principios y debe luchar por: consolidar los derechos de ciudadanía; la derogación de la Ley Mordaza y la amnistía también para los procesados por los delitos de opinión; la igualdad en todos los ámbitos; el aumento del salario mínimo; una decidida política de vivienda; el no a la OTAN y a las guerras; la defensa de los derechos humanos para las personas migrantes…

Mantener estas exigencias en el seno del Gobierno es complicado, pero también hemos de tener en cuenta que la estabilidad de la legislatura no depende solo de un cierto repliegue de Sumar. Está claro que, tal como está hoy la aritmética parlamentaria, el Gobierno se verá compelido a llegar a acuerdos sólidos y de amplio espectro con nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, acuerdos necesarios e imprescindibles.