El Gran Wyoming se muda a Murcia

Del «caiga quien caiga» a «esa pregunta no me la tiene que hacer usted a mí. Quizá esa pregunta tendría que hacerla en otro lugar». Es el viraje que ha realizado el alcalde de Murcia, José Ballesta, que del luto y de la rueda de prensa del fatídico domingo sobre la tragedia de Atalayas, en la que anunció que el Ayuntamiento llegaría hasta las últimas consecuencias, ha pasado, días después, a esquivar las preguntas de los periodistas con silencios expectantes y expresiones que indican que echar balones fuera es la nueva consigna de los populares.

Los ciudadanos tienen derecho a saber qué pasa con las discotecas siniestradas en las que fallecieron 13 personas en un voraz incendio que, desde primeras horas de la mañana, alcanzó tintes de tragedia con unas llamas nunca vistas por estos lares. Y tienen derecho no solo a conocer qué falló en ese cúmulo de informes y de decisiones burocrático-administrativas sino a conocer también qué responsables pagarán por ello desde el punto de vista funcionarial y político.

Es lo lógico si se aplica la ética y la moral a una clase funcionarial y política que, en este municipio, vive sus días más bajos a raíz de la tragedia de Atalayas y que no ha dado, de momento, explicaciones sobre las razones que llevaron al Ayuntamiento de Murcia a mantenerlas abiertas mientras se conocía a todas luces sus irregularidades. Lo sabían los dos concejales de Urbanismo que ha tenido esta ciudad en los últimos seis años. El anterior del PSOE, Andrés Guerrero, y el actual y antecesor del socialista, Antonio Navarro Corchón, del PP.

Ambos se han instalado en un clamoroso silencio y en un mutismo que acrecienta la sospecha de que su actuación no fue todo lo diligente que se espera en unos administradores públicos. Siguen las consignas de sus partidos que les han mandado callar y no dar explicaciones, unas explicaciones que resultan a todas luces necesarias a la vista de los variados informes que había sobre la zona siniestrada y sobre la ausencia de medidas de seguridad tan necesarias en instalaciones que reúnen cada fin de semana a miles de personas.

De momento, la única que ha hablado es la portavoz del Gobierno local y vicealcaldesa, Rebeca Pérez, que también sigue las consignas de su grupo, al que incluso tiene que pedir permiso para atender a determinados medios de comunicación. Pérez ha dicho lo esperado sin que haya realizado un ejercicio de trasparencia y haya puesto negro sobre blanco todos los informes realizados acerca de las discotecas siniestradas y que han sido enviados al juzgado que lleva la causa.

Lógicamente al que han perseguido los micrófonos estos días ha sido al alcalde de Murcia que parece que no esperaba la pregunta realizada acerca de si en su Gobierno alguien iba a asumir responsabilidades políticas con ceses o dimisiones. Su respuesta ha dejado a los periodistas al borde de la crisis nerviosa, ya que ha optado por poner cuerpo muerto y decir que había que preguntar en otro lado. Quizá quiere decir que hay que interrogar a los socialistas sobre el asunto, siendo el concejal Guerrero el único que firmó una orden de cese, quizá quiere decir que hay que preguntar a las sociedades mercantiles que gestionaban esos negocios o quizá quiere decir que hay que preguntar a instancias superiores del PP.

Aclaraciones no ha habido sobre estas cuestiones. Lo que sí está claro es que la actuación de los responsansables públicos daría para ser guionizada en un programa de entretenimiento. Incluso, poniéndose una a fabular, podría decirse que el Gran Wyoming se ha mudado a Murcia por unos días y ha hecho que los políticos interpreten una pieza de humor negro de las que se emiten en su programa. Si no fuera por los 13 muertos que hay encima de la mesa, la actuación de todos ellos provocaría la risa del respetable. Y la función aún no ha acabado. Por nadie pase.