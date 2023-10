Cada vez es más difícil construir certezas desde lugares comunes. Y aún así vuelvo a las cuatrocientas palabras semanales para hablar de nada. La nada con la que podamos respirar. Mejor los domingos, supongo. ‘Achopijo’ se llama esta esquina. Hace quince años hice un blog para seguir escribiendo tras mi salida del periódico. El afán era ironizar, y la columna se quedó en hablar de tomates del Risca, parejas que se hacen arrumacos en una Lambretta en un semáforo y loas a personas que hacen mejor el día a día de Murcia, y del mundo.

Aunque se haga todo difícil, el resto de los días de las semanas de ahora pasan como los ratos en los que vuelves a ir a la cocina para abrir el frigo o los que pasas moviendo el dedo para deslizar historias de Instagram en el sofá. Los domingos tienen algo distinto que destila calma. La primera redacción que escribí, en el colegio, se tituló Un domingo, y decía eso, que los domingos eran lentos y hacían pensar. Qué distopía. Lo utópico hoy es pensar los domingos. La vida sigue achicando espacios, amigos, aliada con el tiempo. No queda nada donde algo no suponga que te encasillen. Qué gusto cuando puedes conocer a alguien y no ir mucho más allá que intentar determinar en qué sitios de España se blasfema como expresión local asimilada mientras disfrutas de unas alcachofas en La Pequeña.

Estos días he hablado de Cultura y de Turismo más de la cuenta, y seguimos viendo lo mismo. Una Murcia que brilla a poquico que le quites un poco de barro de la superficie, pero que sigue poniendo zancadillas en los caminos de todos los que hacen la guerra y la paz por su cuenta. Todos vislumbramos esa Murcia idílica, a la que por fin se juzga con verdad, pero nadie sabe cómo llegar a ella. En AVE, desde luego, tampoco. Igual es el sino de Murcia. Una promesa que no explota. Una quimera romántica… ¿Qué pasa en Murcia? Como paradigma de una pregunta sin respuesta clara. Una pregunta que en sí misma nos da muchísimo, quizás todo. Quizás es eso Murcia, un sitio especial donde pasan cosas increíbles que nadie sabe explotar. No sabemos qué pasa en Murcia, pero algo pasa, mundo.

Cuatrocientas palabras; y las últimas para desearles un domingo lento y con alegre lucidez. Disfruten. Vale.