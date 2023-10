El laberinto socialista

La Asamblea elige el próximo martes a los dos senadores autonómicos (PP y PSOE) que corresponden a la Región de Murcia. Es la oportunidad para los socialistas de poner una primera piedra para la renovación que necesitan. Bastaría con que su líder y portavoz parlamentario autonómico, Pepe Vélez, ocupara el puesto de senador que corresponde al segundo partido en esta Comunidad. Todo quedaría atado y bien atado en casa, pues seguiría siendo el líder de la organización, y el Grupo Parlamentario, elegido entre sus leales, no descarriaría. Pero el gesto sería una señal inequívoca de que el PSOE ha hecho al fin una buena lectura de los últimos resultados electorales (autonómicas, municipales y generales) y se dispone (tiene nada menos que cuatro años por delante) a diseñar con la debida anticipación una nueva alternativa que no surja desde el conflicto interno sino desde la convergencia y la buena disposición de las partes.

La opción Vélez ha fracasado. Estrepitosamente. No es el único barón que ha retrocedido en España ni tampoco son imputables a su liderazgo todos los motivos por los que entre PP y Vox se han hecho con treinta diputados de los 45 en juego. Pero lo cierto es que bajo su mandato la derecha ha incrementado su respaldo (el PP casi bordea la mayoría absoluta, y Vox ha doblado con creces su representación anterior) a la vez que los socialistas han sido barridos del poder municipal (sólo han sobrevivido aquellos pocos alcaldes que disponían de un plus personal sobre las siglas), y la experiencia de gobernar dos años el Ayuntamiento de la capital ha concluido con la reposición del popular José Ballesta, ahora liberado de la necesidad de pactos. El PSOE ha sido reducido a la insignificancia, y el factor Vox, que muchos analistas han determinado como causa de que Feijóo no lograra la mayoría suficiente para poder acceder al Gobierno, en la Región no ha movilizado a la izquierda.

Los resultados son especialmente nefastos porque el PSOE, a pesar de que en la anterior legislatura estuvo lejos de la gobernación autonómica, superaba en escaños al PP y mantenía el grueso del poder municipal. En pura lógica, Vélez podría haber dimitido la misma noche del 23J, como también debió marcharse, sin duda alguna, el alcalde socialista de Murcia, José Antonio Serrano, quien inexplicablemente mantiene su silla en la Corporación después de su fracasada ejecutoria cuando en realidad su gestión debía haber constituido la punta de lanza de la recuperación socialista.

Sin embargo, no hay mal que por bien no venga. Quizá una dimisión espontánea de Vélez habría dejado a su partido sin resortes para recomponerse o lo habría hecho de manera precipitada cuando por delante tenía unas inmediatas elecciones generales. Ahora el campo está más despejado, a pesar de que no es inconcebible una repetición de las legislativas en caso de que Pedro Sánchez fracase en su investidura sin fecha. Si así ocurriera, el PSOE murciano iría con mucha probabilidad hacia un nuevo batacazo, esta vez agravado por el peso del proceso de ingeniería constitucional que se propone emprender el líder nacional, proceso del que no se hizo partícipe al electorado en la anterior convocatoria. Por tanto, parece prudente que sea el actual líder regional quien cargue con una previsible nueva derrota para no quemar al sucesor, pero algo aliviaría las perspectivas de futuro que se transmitieran signos acerca de que el aparato ha entendido el mensaje. Porque está claro que sentarse a esperar a que López Miras se convierta en el cadáver político que pase por la puerta de la sede socialista de Princesa no es la mejor estrategia.

La señal de que el PSOE trabaja en la encomienda electoral de un nuevo proyecto protagonizado por nuevos referentes podría ser el paulatino alejamiento de Vélez de la primera línea de la política regional aunque durante un tiempo conservara la dirección del partido para, una vez que pase, de un modo u otro, la convulsión actual de la política nacional, los socialistas pudieran definir, con la menor crisis interna posible, una nueva hoja de ruta. Ha quedado demostrado que su etapa como delegado del Gobierno de Sánchez no dio frutos, así como que sus cualidades como ‘aparatista’, si bien son las que corresponden al perfil de un secretario de Organización de la vieja escuela, son incompatibles con el de un líder social abierto y transversal. Es bastante difícil actuar como un hombre de hierro para gobernar la propia organización y transmitir a la vez una actitud más integradora al conjunto de la sociedad.

Es verdad, sin embargo, que el PSOE murciano no podrá resolver sus propios problemas desligado del actual momento crítico que sufre el partido en el ámbito nacional. La histerización de la derecha, frustrada por no poder acceder al poder cuando creía tenerlo a mano, está generando la demonización total de Sánchez, ya emprendida a lo largo de su gobernación, y es difícil colocar una crítica al presidente en funciones sin riesgo de que pueda ser confundida con la riada de descalificaciones políticamente interesadas de sus opositores.

Esa es, en realidad, la ventaja con que cuenta Sánchez en esta situación: tiene paralizados a muchos de sus críticos ante el temor de éstos de producir munición para el PP. Pero esto no significa que los pasos que Sánchez está dando y se propone dar sean contemplados con plena tranquilidad, no sólo en los sectores sociales potencialmente afines a los socialistas, sino también en el seno del partido y entre sus más leales valedores. La sensación general es que el líder socialista está conduciendo su investidura con un exceso de experimentalismo que, le salga bien o le salga mal, podría tener consecuencias irreversibles para el futuro del PSOE. No es tanto ya por las concesiones límite a los independentistas, sino también porque los aliados ‘naturales’ de Sumar exhiben doctrinas, ahora también en política internacional, con las que resultaría complicado presentar un Gobierno compacto de puertas hacia afuera. Por tanto, todo el desgaste que provocará una investidura negociada con fórceps constitucional sería inútil si al instante después, cuando toque gobernar, las piezas de la máquina se exhiben dislocadas.

El PSOE ha cambiado mucho, como la sociedad, pero ¿tanto como para parecer que ha dejado de ser el PSOE? Es cierto que Felipe González le hizo un tuneo en profundidad cuando le afeitó el marxismo, y el resultado entonces fue exitoso, pero lo hizo antes de pedir los votos. El caso de Sánchez es distinto: pidió los votos e inmediatamente después se empeña en una política de pactos que había prometido no contemplar, desde luego con tan amplio alcance institucional. Que este sea el toletole de la derecha no impide que desde una perspectiva objetiva pueda observarse con inquietud un proceso que ni siquiera está todavía claro y que quienes arrastran al PSOE hacia él aseguran que es tan sólo un paso para otros objetivos teóricamente intransitables que también irían en el lote.

A los efectos de lo que aquí analizamos, el arrojo de Sánchez, un gran funambulista que suele cruzar el alambre sin despeñarse, entraña un alto riesgo para el futuro del PSOE, pues aun cuando el actual presidente consiguiera revalidar su cargo (y habrá que ver en qué condiciones, con cuánta estabilidad y cuáles sean las consecuencias), a la vuelta las urnas podrían esperar a su partido con actitud enfurruñada. Los experimentos al límite salen bien o regular, o mal o muy mal, y en este último caso no habría lugar para la recomposición. De hecho, los compromisos que adquiera ahora el PSOE con sus potenciales aliados, aun cuando no se acaben firmando, le obligarán a mantenerlos en una campaña de repetición electoral. Porque si la amnistía es una solución ¿habría de ser suspendida en caso de que los socialistas pudieran gobernar sin pactar con los independentistas?

Y esto cuando ocurre que los independentistas han perdido fuelle electoral de manera muy ostensible. ¿De qué han servido las políticas de apaciaguamiento de Sánchez si con menos respaldo electoral pueden obtener objetivos impensados cuando disponían de mayor representación? Es todo muy contradictorio y demasiado forzado, tanto que es difícil que las urnas gratifiquen el experimento.

Sánchez se ha metido en este laberinto (adelanto electoral tras las autonómicas e ingeniería constitucional para su investidura) en una huida hacia adelante para evitar que su partido acabara exigiéndole responsabilidades por la debacle municipal y regional. Y todos los barones y aparatos territoriales han sido entretenidos en esta aventura, que tiene mucho de personal. En este contexto puede parecer un exceso sugerir que el PSOE murciano deba refundar su dirección política y su marco programático, pues de nada serviría si lo que actúa sistemáticamente contra él son los juegos malabares de Sánchez. Pero la peor solución es mantenerse en la inercia, que ya hemos constatado hacia dónde conduce.

El PSOE murciano necesita reinventarse y salir de su autismo. Y debe hacerlo con la generosidad de quienes ahora lo dirigen, pues carece de sentido que una buena parte de los buenos efectivos de que dispone permanezcan relegados al eterno banquillo. Hay cuatro años por delante, pero deberían empezar ya a dar señales de vida, pues las situaciones se enquistan y la falta de estímulos conduce al desentendimiento o a la deserción. Aparte de que el PSOE no va a despertar a la sociedad en un arrebato sino que deberá hacerlo con paciente y sostenida consistencia. Quién sabe si Vélez lo sabe.