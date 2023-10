¿Historia o Filosofía?

Conocí a un profesor de Inglés de instituto que el primer día de sus clases con 2º de bachiller y antes con COU solía decirles a los alumnos: ‘Me gustaría enseñaros Inglés, a hablarlo y a escribirlo, pero no puedo, debo dedicar todo mi esfuerzo a enseñaros a aprobar la Selectividad, o la EBAU’, según épocas. Y desde esos comienzos la obsesión de los alumnos y del profesor era la misma.

De hecho, a menudo dedicaban clases a hacer exámenes de otras convocatorias anteriores para practicar en lo que era su fin mayor, aprobar la EBAU con la mejor nota posible para poder acceder a la carrera que querían estudiar, y hacían decenas de pases de estilo directo a indirecto, y de frases en voz activa a pasiva porque era algo que salía casi siempre en la asignatura de Inglés.

Escribo esto aquí hoy ante la noticia de esta semana referente al examen de la EBAU de este año. Los alumnos podrán elegir entre Filosofía o Historia para esa prueba, e imagino lo que esta decisión traerá consigo. Los alumnos desde el principio de curso se dedicarán a esas dos asignaturas de un modo muy distinto: irán a aprobar una de ellas, la otra la prepararán para sobresaliente y esta será la que elegirán cuando llegue el momento.

Pero, como en cualquier caso las dos sumarán a la hora de hacer la media de su bachiller, se mantendrán todo el tiempo con la duda de cuál elegir, decidirán hacer el de Historia y una nota alta en la segunda evaluación de Filosofía les hará dudar si no será mejor optar por esta y no por la otra. El hecho es que, con esta situación, el alumno, más que estudiar para saber, para acceder al conocimiento, va a dedicar su tiempo a ver cómo y con cuál de ellas puede llegar más lejos en las notas.

Y la Historia de la Filosofía que se da en segundo de bachiller es una asignatura que tiene más virtudes de las que muchos creen. Dando clase a esos cursos he podido observar que con ella los chicos y chicas aprenden mucho más que quién era Sócrates. Aprenden a pensar, a expresar las ideas ordenadamente, amplían su vocabulario por propia necesidad para analizar cuestiones más complejas y ganan hasta en el conocimiento propio de sus personalidades.

En cuanto a la Historia de España, les viene muy bien conocer quiénes somos y de dónde venimos y, sobre todo, llegar a saber algo más de lo que saben de la historia reciente de nuestro país, que nosotros, los mayores, cuando estudiábamos Historia nunca conseguíamos llegar al siglo XX. No sé por qué siempre nos quedábamos en la regencia de María Cristina, allá por el año mil ochocientos y pico. (¿Ven? Sé que fue antes de 1850, pero no me acuerdo de la fecha exacta).

Y es que estos finales de los estudios de instituto pueden llegar a ser un sinvivir en los chicos y chicas de 18 años. Sienten una gran inquietud porque en unas décimas en las notas puede jugarse su futuro. Esta semana, en una tertulia de radio con el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, -un hombre totalmente entregado a su labor- hablamos de los accesos a las carreras y de lo que podían ofrecer en las universidades públicas.

Y puso un ejemplo muy significativo. Cada año se reciben en la UMU más de dos mil solicitudes para hacer Medicina, pero ellos, con los medios de que disponen, solo pueden admitir a 200. La alternativa que les llega a las familias es la enseñanza privada donde las cantidades a pagar por hacer esta carrera son realmente altas, casi inalcanzables para muchas de ellas, y esto, al rector de la Universidad Pública le preocupa, y mucho.

Y se producen todo tipo de situaciones. Personalmente conozco a estudiantes que han decidido dedicar un segundo año a preparar la EBAU a fin de intentar sacar notas más altas que les permitan entrar en la carrera que desean. Otros se matriculan en una que no les gusta pero que puede pertenecer al mismo grupo de estudio y tratan de hacer uno o dos cursos y desde allí saltar con más facilidad a la que realmente quieren. Hay tantas cosas que solucionar en la Educación de esta Región que miedo da intentar analizarla.