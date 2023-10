¿Pa' qué quiés que vaya?

Casi todos los días desde mi jubilación hace más de un año me hago las mismas preguntas: para qué y donde viajar y si me merece la pena hacer acopio de las ganas necesarias y superar la sensación de cansera que me embarga con solo de pensar en emprender un viaje por placer.

Empiezo por decir que en los últimos viajes que he hecho me he encontrado con una insospechada, por su tamaño, multitud de turistas que abarrotaban hoteles, espacios públicos, monumentos populares y, sobre todo, restaurantes merecedores de tal nombre. Y eso que siempre en estos casos viajé en coche, lo que me proporcionaba la libertad de decisión y movimientos que preciso para no sentirme maniatado a un lugar específico o un destino concreto.

Dejo aparte los viajes del IMSERSO, que parecen ser de mucha conveniencia para conocidos y amigos, pero que tienen tal demanda que me disuaden de entrada de la perspectiva de sumarme a la horda de ‘idosos’, como se dice en portugués, con la que, de momento, no me siento en absoluto identificado.

Cuando pienso también en los destinos ‘clásicos’, aquellos que están en la lista de todos los que llevan soñando tener el tiempo disponible para viajar durante toda su vida, tampoco me seducen, más que nada por la incomodidad manifiesta de abordar un avión a un nuevo destino del que no tienes conocimiento ni experiencia previa.

Viajo todos los años media docena de veces a Londres, pero siempre al mismo aeropuerto, Gatwick, desde el mismo aeropuerto, Alicante, y cojo siempre el mismo tren hasta East Croydon, donde me espera mi hija Rocío acompañada normalmente de alguno de mis nietos.

También he pensado en los cruceros, de los que he tenido una sola experiencia bastante frustrante, más que nada por el hecho de que no me apetece sumarme a las extenuantes excursiones obligadas y la bazofia del buffet de las comidas habituales.

Eso y el hecho de que prohibían comprar agua y traerla al barco, hizo que esta forma de viajar me parezca la peor opción de entre las disponibles. Por otra parte, los grandes viajes de horas de duración para dar con mis huesos en otro huso horario a los que cuesta media estancia intentando aclimatarme, me producen pesadillas solo planteármelos.

Finalmente, después de un largo rato pensando alternativas de viaje, recalo en mi imagen disfrutando de mi casa, mi jardín, mi cama y mi sofá, y termino recordando a nuestro laureado poeta Vicente Medina y su poema La Cansera: «¿Pa’ qué quiés que vaya?».