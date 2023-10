Distopía, cine para el medio ambiente

Sobrellevando este puente no puente, con los niños en el cole y todo a pleno rendimiento, pero con la conciencia de que el presente viernes resultará a la postre algo realmente poco productivo, leo que se ha anunciado en Murcia para apenas dentro de dos semanas un interesante evento cultural de los que me agradan y de los que me gusta hacer un comentario.

Se trata del festival de cine ‘Distopía’, una iniciativa de las Fundaciones Sombra y Legado Humano, con la colaboración de la Filmoteca Regional y la UMU, y que, en palabras de sus impulsores, pretende contribuir de forma intergeneracional a la conciencia global y local sobre la importancia de la sostenibilidad para frenar los desastres y consecuencias de problemas como el cambio climático, la invasión de plásticos en nuestros ríos y mares o la contaminación de nuestras ciudades. La cultura, en sentido amplio, y el cine en sentido estricto, se alían provechosamente con la conciencia para la protección del medio ambiente. El Festival ha programado la proyección de una treintena de películas y cortometrajes de temática científica y medioambiental y se acompañará de actividades de todo tipo y para toda clase de público, como talleres de reciclaje, rutas ciclistas o conciertos. Excelente propuesta, amplificada además porque mis amigos cinéfilos me cuentan que el programa, o sea, las películas a proyectar, tienen pinta de ser realmente de primera fila y que es seguro que la sección oficial, las películas a concurso, arrojarán más de una joya de peli que merecerá la pena de ver, con independencia de la temática. El caso es que, por tierra, mar y aire, son necesarias iniciativas como esta. Trasladar a la sociedad la conciencia, el activismo y la educación ambiental con todas las herramientas que también la cultura nos proporciona. Porque está claro que más allá de los tópicos y las alarmas, el cuidado de nuestro entorno es la más estratégica de las necesidades de actuación y el más urgente eje de conocimiento y trasmisión cultural con que en la actualidad nos enfrentamos. Los retos urgentes, como el cambio climático, se mezclan con los imprescindibles, como la conservación de la biodiversidad o la búsqueda y la accesibilidad sostenible a los recursos naturales. Podría ser que con estas iniciativas, con esta divulgación, con acciones culturales como este festival, y también con los numerosos, reiterativos y a veces pesados días y años internacionales de la tierra, del medio ambiente, de los bosques o los océanos, finalmente nos convenzamos de que la raza humana necesita a su planeta, de que dependemos de la Tierra, porque hemos evolucionado a partir de ella, porque siempre seremos parte suya y porque solo podemos existir por cortesía de su sistema básicamente autosostenible. Yo de momento, si puedo, tendré una cita con el medio ambiente y el buen cine en Murcia entre los días 24 y 29 de octubre. Espero que, con esta primera edición, Distopía haya llegado para quedarse.