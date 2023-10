Entre la fortaleza y el jardín

Pongamos Ferrara, la Città di pianura de Giorgio Bassani, que escribiría la gran novela ferrarense. Esa capital de provincia tranquila, emiliana, surcada por las bicicletas, bendecida por un sosiego que la hace diferente a otras esplendorosas ciudades renacentistas italianas pobladas de turistas. En un mediodía demasiado caluroso de agosto me sitúo en el Corso de la Giovecca, continuación del viale Cavour, y no me cuesta imaginarlo como en las postales amarillentas del siglo XIX: las casas bajas con techos cubiertos de tejas pardas antes de que allí construyeran el Teatro Municipal. Ferrara, intramuros, es una ciudad, la primera moderna de Europa, que no ha perdido la noción del tiempo.

Mitad fortaleza, mitad jardín, circuito medieval y anchas avenidas, subyuga desde el primer momento en que uno se propone simplemente admirarla. No hay nada que se le pueda objetar en cuanto a un prestigio mundano y aristocrático. Allí estuvo una de las cortes más fastuosas de Italia, escaparate de perfumistas y modistos del Renacimiento, allí vivieron Tasso y Ariosto. La vida cortesana con los Este brilló gracias a los interminables banquetes suntuosos más que en ningún otro lugar del mundo de la época. Cristoforo da Mesiburgo, un mayordomo letrado de la corte, se convirtió en su mayor divulgador. Su tratado de cocina, el más antiguo de Italia, incluía una sección dedicada a los judíos, que formaron parte de su historia y no dejaron de hacerlo triste y trágicamente cuando Mussolini empezó a aplicar las leyes raciales y a ordenar deportaciones. Si dijera que Ferrara, con sus magníficos palacios, edificios y torres, y ese tono bajo de entusiasmo urbano, se sobrepone a cualquier juicio pusilámine o meramente contemplativo, no estaría faltando a la verdad. Hay demasiada huella histórica y artística detrás para elevarse por encima de cualquier pellizco emocional, de un simple amor a primera vista. Muchas veces pienso que es la ciudad provinciana donde no me importaría vivir, despojada de grandeza y a una hora del Adriático. Está embargada por la serena dulzura del lugar que no responde a estaciones ni a motivaciones externas. Toda ella es monumental desde la perfecta soledad y el ritmo pausado que imprimen las bicicletas. No sin antes haber descartado otras opciones imposibles en las fechas que coinciden, elegimos para almorzar la Osteria del Ghetto, donde los dos grandes platos de la tradición local son respetados: el cappellacci di zucca y la salama da sugo. Para los amantes de los contrastes entre lo dulce y lo salado, los cappellacci de calabaza, servidos con ragú o con mantequilla y salvia, son un plato que merece la pena probar. Según la tradición, la masa se trabaja a mano hasta que queda fina, y se enriquece con un suave relleno de calabaza cocida al horno o al vapor, con sal, parmesano, pimienta, huevos, pan rallado y nueces moscatel. La salamina da sugo es el embutido más conocido de la tradición de Ferrara. Se trata de un plato a base de carne de cerdo que contiene diversos cortes grasos y magros, capocollo, tocino, etcétera, amasada y enriquecida con vino, sal, pimienta y especias, y finalmente envuelta en una vejiga de intestino de cerdo, a su vez cerrada con un hilo y que se deja madurar durante meses, hay quienes recomiendan años. De hecho, cocerla lleva cuando menos ocho horas. Se sirve en la mesa para comer con cucharilla, acompañada de un puré de patatas. Giuseppe Longhi, uno de los que mejor describió la corte ferraresa, decía que la salamina nunca faltaba en las bodas, por suponérsele virtudes hematopoyéticas y capacidad para regalar potencia viril. La salamina puede que sea uno de los pocos platos que existen que no se ha rendido del todo a la modernidad y se sigue cocinando de acuerdo a los patrones antiguos. Siendo una de las viejas recetas que sobreviven, solo se podía tener la garantía de comerla como es debido en el pequeño restaurante elegido de Ferrara del gueto judío, una joya atendida por la anciana propietaria del restaurante que se encarga ella misma de tomar la comanda entre las elecciones de carne y pescado, el cappellacci y la salada da sugo, platos de procedencia hebrea, y la paella que popularizó un cocinero español en otra vida ya algo distante del momento en que conectamos.